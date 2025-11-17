L’intervista

Cop30, Bonelli: «L’Europa ha un’opportunità, ma sul clima Meloni fa la portavoce di Trump»

Ferdinando Cotugno
17 novembre 2025 • 20:02

Al leader di Avs, presente in Brasile, è stata assegnata una scorta per le minacce ricevute nelle chat dei bolsonariani. «L’Italia ha interpretato la Cop come una fiera del suo Piano Mattei, che è una rebrandizzazione delle attività pubbliche e private che si facevano già in Africa»

Belém – «L’assenza degli Stati Uniti da questa Cop30 e dalla geopolitica del clima è un’opportunità irripetibile per l’Europa». Angelo Bonelli, deputato di Avs, attraversa il lungo corteo dei popoli indigeni e degli attivisti latino americani protetto dalla polizia brasiliana: gli è stata assegnata una scorta per le minacce ricevute nelle chat dei bolsonariani. La manifestazione di sabato 15 novembre nel centro di Belém è il tentativo di rifondare il movimento internazionale per il clima con un

