La sfida dell’adattamento, il successo della Cop30 dipende anche da questo

La lotta contro la crisi climatica si fa lungo due traiettorie complementari. La prima è la mitigazione, cioè la riduzione delle emissioni di gas serra, per contenere l’aumento di temperature future e relative conseguenze a lungo termine. La seconda è l’adattamento, cioè prepararsi alla parte di emergenza climatica che oggi non si può più evitare. Da quest'ultimo obiettivo dipende la vita di milioni di persone

Una delle asticelle con cui sarà misurato il risultato della Cop30 sta in uno dei tanti acronimi che compongono la lingua delle Nazioni unite: Gga. È oscuro e impronunciabile, ma dal Gga dipende la vita di milioni di persone. Gga sta per Global goal on adaptation, l’«obiettivo globale di adattamento», il più negletto e sottovalutato dei pezzi dell’accordo di Parigi. Decidere cosa significa adattamento e trovare un modo per indirizzare i fondi per l’adattamento lì dove è più urgente sono due live