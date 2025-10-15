Cop30, crisi degli alloggi a Belem. Così i diplomatici scelgono i sex motel

A novembre il Brasile ospiterà l’evento annuale sul clima, ma non sembra pronto a farlo. Nella cittadina dove si terrà la conferenza i prezzi degli hotel arrivano a costare 3.700 euro a notte. Motivo per cui i delegati hanno iniziato a organizzarsi e a trovare soluzioni alternative

La speculazione sugli alloggi di Belem sta costringendo chi dovrebbe partecipare alla Conferenza sul clima di quest’anno a ingegnarsi e valutare tutte le opzioni, anche i sex motel. L’inviato del Guardian nella capitale dello Stato brasiliano del Pará, grande quattro volte l’Italia, racconta che i motel noti per le sedie erotiche e i soffitti a specchio stanno provando a riadattarsi per ospitare i delegati della Cop. La scelta di ospitare l’evento è stata una delle prime volontà dopo l’insedia