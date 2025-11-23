A lezione dalle città: così le metropoli battono le emissioni

A dieci anni dall’Accordo di Parigi sull’impegno climatico il pianeta si trova, purtroppo, con una curva di andamento delle emissioni e delle temperature non in linea con gli obiettivi sottoscritti, ma con alcune novità significative. Tra queste il fatto che le città di tutto il mondo stanno trovando risposta ai problemi di gestione della mobilità

Il 2025 non è stato l’anno di Donald Trump sul clima, come in tanti prevedevano e qualcuno sperava. Il processo di decisione multilaterale non è deragliato con l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e anche nella Cop30 di Belém, seppur tra inevitabili lentezze e contraddizioni, si sono fatti passi avanti indispensabili a disegnare una traiettoria condivisa di riduzione delle emissioni di gas serra. A dieci anni dall’Accordo sull’impegno climatico il pianeta si trova, purtroppo, con un