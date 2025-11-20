La scelta

La Cop31 alla Turchia: Erdogan si è preso anche il negoziato climatico

Ferdinando Cotugno
20 novembre 2025 • 19:57

Nel novembre 2026 l’evento Onu per il clima si terrà nella città di Antalya. Il leader turco, pur avendo poche credenziali sulla materia e uno dei piani di decarbonizzazione più insufficienti al mondo, ha vinto la sfida con l’Australia. La scelta era tra una democrazia piena e un regime autoritario, ha vinto il secondo ed è un segno dei tempi

In attesa che gli altri pezzi del negoziato si sblocchino, il sistema Cop riunito a Belém per la trentesima conferenza sul clima ha dovuto incassare una nuova sconfitta: dopo l’euforia disordinata dell’attivismo indigeno, l’anno prossimo le Cop torneranno in un paese con ristrettissimi spazi per la società civile e la partecipazione pubblica. La Cop31 del novembre 2026 si terrà a sorpresa in Turchia, nella città balneare di Antalya. Erdogan si è insomma preso il negoziato climatico, pur avendo c

