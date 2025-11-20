La Cop31 alla Turchia: Erdogan si è preso anche il negoziato climatico

Nel novembre 2026 l’evento Onu per il clima si terrà nella città di Antalya. Il leader turco, pur avendo poche credenziali sulla materia e uno dei piani di decarbonizzazione più insufficienti al mondo, ha vinto la sfida con l’Australia. La scelta era tra una democrazia piena e un regime autoritario, ha vinto il secondo ed è un segno dei tempi