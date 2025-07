Nel novembre 2023 Joe Biden e Xi Jinping si incontrarono a San Francisco e firmarono il Sunnylands Statement sulla crisi climatica: quel dialogo tra superpotenze aprì la strada alla Cop28 di Dubai e all’accordo sulla transizione dalle fonti fossili, che a oggi è il risultato più sostanziale ottenuto dalla diplomazia climatica nel decennio post-accordo di Parigi.

Allo stesso modo, la stretta di mano del 24 luglio tra il presidente del Consiglio europeo António Costa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e Xi Jinping a Pechino contiene anche una prova tecnica di come può essere la leadership climatica nell’era di Trump, lungo la strada che porterà alla Cop30 in Brasile.

Negli ultimi dodici mesi la Cina ha aggiunto 464 GW di potenza solare al suo sistema energetico, il doppio degli Stati Uniti, che invece nei primi sei mesi di Trump hanno cancellato 22 miliardi di dollari in progetti rinnovabili, secondo un’analisi di E2. È questo il contesto energetico e politico del dialogo tra Europa e Cina, che stanno provando a candidarsi a guidare una transizione che gli Stati Uniti stanno cercando invece in ogni modo di smantellare.

Guidare il processo

La dichiarazione congiunta tra Europa e Cina dopo il vertice di Pechino non contiene novità sostanziali, ma la vera notizia è che il vertice è avvenuto e che almeno esiste una candidatura politica per guidare un processo che, a pochi mesi dall’inizio del vertice, sta facendo acqua da tutte le parti (oltre a essere stato radicalmente messo in discussione dal parere della Corte internazionale di giustizia).

Cina ed Europa hanno usato tutte le parole giuste della diplomazia climatica: «una leadership per guidare una transizione giusta» e promuovere risultati «ambiziosi, equi, equilibrati e inclusivi», per mettere a disposizione di tutti i paesi, anche quelli in via di sviluppo, tecnologie e prodotti. All’Europa, la Cina può offrire la scala della sua rivoluzione industriale verde.

Alla Cina, l’Europa può offrire la legittimità politica. Nella dichiarazione non c’è menzione del carbone, che è ancora al centro dei sistemi energetici cinesi, ma c’è la promessa di cooperare sul metano: questo è un segnale di come il dialogo climatico Cina-Europa può davvero sostituire quello tra Cina e Stati Uniti, che era stato fondato, fin dalla Cop26 di Glasgow, proprio sulla cooperazione per ridurre le emissioni di metano, ottanta volte più potenti di quelle di CO2 e spesso pericolosamente sottovalutate.

Sia Cina che Unione europea devono ancora presentare il proprio Ndc, i piani per tagliare le emissioni al 2035 previsti dall’accordo di Parigi, entrambe sono in ritardo, come lo è l’India e come lo sono altri 157 paesi che non hanno ancora fatto i compiti a casa.

La promessa euro cinese è di consegnarli ambiziosi, con impegni che coprano tutti i settori delle loro economie e tutti i gas serra, e in tempo per la Cop30.

Rimangono forti le tensioni sugli squilibri commerciali: nella sua nota stampa la Commissione ha sottolineato come queste siano ancora sbilanciate, mentre l’agenzia di stampa cinese Xinhua ha riportato come Xi Jinping abbia auspicato che l’Europa «mantenga il suo mercato aperto, rinunciando a strumenti restrittivi per l’economia e il commercio».

È un riferimento chiaro al Cbam, il dazio che la Commissione intende mettere alle frontiere europee contro i prodotti come acciaio e cemento realizzati senza rispettare le regole ambientali, una delle controversie che da anni agitano il negoziato climatico.

Cina ed Europa hanno confermato di avere interessi diversi, ma la volontà di costruire un terreno comune almeno sul clima. Come ha detto Andreas Sieber di 350.org, la dichiarazione congiunta, in questo momento di tensioni e guerre commerciali, è un «segnale di stabilizzazione in un contesto sempre più frammentato».

È anche l’indizio della ricomposizione su base climatica di una nuova geografia politica costretta a fare a meno degli Stati Uniti. La missione è riempire il vuoto americano e dimostrare che la transizione globale esiste e resiste anche nell’era di Trump. Tecnologicamente, era fuori discussione, il dubbio che Cop30 dovrà sciogliere è se può essere guidata politicamente, se può essere basata sulla cooperazione e non solo sulla mutua distruzione delle economie: il segnale euro-cinese è un cauto segnale di apertura e possibilità.

