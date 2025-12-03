verso il rinvio dell’entrata in vigore del regolamento

Nella Ue il clima è cambiato, così la lotta alla deforestazione è diventata un relitto di cui liberarsi

Ferdinando Cotugno
03 dicembre 2025 • 19:28Aggiornato, 03 dicembre 2025 • 19:29

Nel 2019 gli spaventosi incendi in Amazzonia dell’èra Bolsonaro avevano innescato uno dei regolamenti ambientali più ambiziosi della storia europea, la Eu Regulation on Deforestation. Due anni e mezzo dopo la sua approvazione in parlamento, la sua entrata in vigore rischia di essere rinviata per la seconda volta, con la prospettiva di finire su un binario morto a tempo indeterminato

Sembra una vita fa: nel 2019 gli spaventosi incendi in Amazzonia dell’èra Bolsonaro (quasi un milione di ettari in fiamme) avevano innescato uno dei regolamenti ambientali più ambiziosi della storia europea, la Eu Regulation on Deforestation, che aveva lo scopo di contrastare l’importazione di prodotti derivanti da deforestazione. Due anni e mezzo dopo l’approvazione in parlamento, la sua entrata in vigore rischia di essere rinviata per la seconda volta, con la prospettiva di finire su un binari

