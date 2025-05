Non basta che gli impianti siano invisibili da spazi pubblici, strade, punti panoramici. Ora, per gli uffici territoriali del ministero della Cultura non è accettabile è che i pannelli possano essere visti da questi nuovi oggetti volanti

Chi lo avrebbe mai immaginato, perfino i droni sono entrati nel complicato dibattito in corso in Italia sul rapporto tra fonti rinnovabili e paesaggio. E invece gli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr) sono oggi citati nei pareri delle Soprintendenze come ragione per bocciare impianti solari posti sui tetti degli edifici.

Quello che per gli uffici territoriali del ministero della Cultura non è accettabile è che i pannelli possano essere visti da questi nuovi oggetti volanti. Non basta che siano invisibili da spazi pubblici, strade, punti panoramici.

E pazienza se si va in conflitto con la Convenzione europea del paesaggio, che pure è il riferimento della normativa italiana in materia, quando nella definizione sottolinea come esso sia l’espressione di come «una determinata parte di territorio è percepita dalle popolazioni».

Gli impianti solari vanno vietati o limitati con prescrizioni durissime anche quando sono solo gabbiani, aquiloni o, appunto, droni a poterli vedere. Quello di cui stiamo parlando è il terzo grande tema di scontro che oggi vede il ministero guidato da Alessandro Giuli protagonista di una battaglia senza sconti contro gli impianti da fonti rinnovabili. Quelli più noti sono ovviamente gli impianti eolici, a terra e in mare, e quelli fotovoltaici, qui nelle versioni a terra e agrivoltaici, ossia che integrano pannelli e colture agricole.

È della scorsa settimana la notizia che il Tar ha accolto un ricorso contro il Decreto ministeriale sulle aree idonee, che ha fissato i criteri per l’individuazione delle aree dove è possibile o meno realizzare impianti a fonti rinnovabili, perché troppo restrittivi e in contrasto con le direttive europee.

È oramai evidente che se non si affrontano questi nodi istituzionali e politici diventa assai difficile accelerare la transizione energetica su cui il nostro paese è impegnato dentro una chiara direzione fissata dall’Unione europea, e aiutare cittadini e imprese a individuare come fare qualcosa di utile per sé stessi, in termini di riduzione della spesa energetica, per l’ambiente e il clima.

Le responsabilità

Partiamo dalle responsabilità. Di sicuro in questo caso sono in capo al governo Meloni che nel 2024 ha introdotto nel nuovo Testo unico rinnovabili una modifica della procedura per gli impianti solari sui tetti. Nella precedente versione, approvata in parlamento durante il governo Draghi, era stato introdotto il criterio per cui gli impianti solari sulle coperture, negli ambiti oggetto di tutela, erano esclusi dal parere delle soprintendenze quando non visibili dagli spazi pubblici.

Nella nuova versione, il ministero della Cultura ha ottenuto che si tornasse a una valutazione piena e senza distinzione di casi da parte dei suoi organi periferici. Per chiarezza, non stiamo parlando del Colosseo, di palazzi di pregio o di castelli che hanno un vincolo puntuale, ma di edifici anche recenti che rientrano in ambiti vasti di tutela paesaggistica.

Per fare degli esempi, a Roma sono stati bocciati impianti solari invisibili, in cima a brutti palazzi di sei piani, perché posti in ambiti di tutela estensiva di parchi che sono a centinaia di metri da quei tetti e da cui comunque sono nascosti da altri palazzi.

In alcuni casi viene lasciata la possibilità di realizzarli dello stesso colore del tetto, in modo da far rinunciare l’ingenuo proponente perché molto più cari e inefficienti.

Attenzione, non parliamo di qualche caso isolato, perché questa situazione riguarda circa metà del territorio italiano oggetto di tutela paesaggistica, con centinaia di migliaia di edifici pubblici e privati in cui non c’è certezza che un impianto si possa fare o meno, perfino se si seguono determinate regole, perché dipende da cosa ne pensano gli uffici del ministero.

E a chi fa notare che ci sono sentenze che hanno chiarito come questi oggetti volanti senza equipaggio non possano essere sufficienti a motivare un parere negativo viene risposto che a loro non interessa perché la Legge gli affida poteri senza limiti.

Il nodo

Il tema del contendere è proprio la discrezionalità. Quello che per le soprintendenze non è accettabile è il passaggio a una valutazione non pienamente libera, perché legata a dei criteri. Rispettando i quali si dovrebbe poter procedere, ovviamente assumendosi la responsabilità del rispetto delle regole.

C’è un pezzo dello stato italiano che non è disponibile a sedersi a parlare delle regole più efficaci per integrare nel paesaggio gli impianti che sono la spina dorsale del nuovo sistema energetico che in tutto il mondo sta portando ad uscire progressivamente dalle fonti fossili. Non solo, pretende che si applichino solo a questi progetti le norme più restrittive dell’intero quadro giuridico italiano. Prendiamo ad esempio l’eolico.

Nel Decreto aree idonee è stabilita una distanza da beni sottoposti a tutela paesaggistica o culturale di almeno tre chilometri, che le regioni possono portare a sette. Il tutto a prescindere se l’impianto sia davvero visibile, perché magari in mezzo c’è una collina o un bosco, una fila di edifici. Non importa, anche la sola presenza è tossica. Molto più di impianti termoelettrici che bruciano gas, carbone, petrolio inquinando l’aria e che per legge possono stare a 500 metri da edifici residenziali o scuole, e a 1.500 metri da centri abitati.

Questi non sono temi da addetti ai lavori, riguardano il futuro del paese, la sua sicurezza e indipendenza energetica. E la responsabilità è innanzi tutto del governo Meloni, che deve spiegare come intende trovare una sintesi rispetto a una situazione che crea conflitti, incertezza per gli investimenti ed è oggetto di periodiche critiche anche da parte di Confindustria. Ma di sicuro non si salva una opposizione sostanzialmente silente, anche perché in teoria è in prima linea per le rinnovabili e nella battaglia sul clima, ma poi convive con le stesse identiche contraddizioni, a partire dalla Sardegna, e non è ancora in grado di presentare un progetto comprensibile e alternativo di accelerazione della transizione energetica.

© Riproduzione riservata