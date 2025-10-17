Eni fa pubblicità sul green, ma la sua quota di energia da rinnovabili è minima

true false

«Da energie diverse, un’energia unica» recita lo spot di Eni 2025, mostrando tetti di cascine ricoperti di pannelli solari. In un altro spot, del 2024, vediamo un bucolico paesaggio rurale, pale eoliche all’orizzonte e un’automobile che si ferma di fronte a un gregge di capre: «Forse non l’hai notato, ma è una storia di energia eolica. Con Plenitude le rinnovabili fanno parte della vita di tutti i giorni», spiega la voce fuori campo. Ma quanto sono “diverse” queste energie? Secondo uno studio us