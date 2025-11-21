Farhana Yamin: «Serve una transizione giusta che sia davvero inclusiva»

L’avvocata ambientale, architetta dell’Accordo di Parigi, parla dalla Cop30 di Belém. Le mancanze dei paesi che, dopo aver sottoscritto l’intesa nel 2015, «non hanno fatto i compiti». Ma anche gli errori dei movimenti ambientalisti «hanno alienato la classe operaia e la gente comune, con cui dovevamo costruire ponti invece di tagliarli»: «Ora il movimento è più saggio e maturo, e penso abbia capito che le soluzioni per il clima si sviluppano attorno all’equità globale».