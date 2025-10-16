Fox Petroli, ambientalisti nel mirino: la causa e la legge anti Slapp

A Pesaro Fox Petroli pretende due milioni di risarcimento dagli attivisti Roberto Malini e Lisetta Sperindei. La loro colpa? Aver definito «sito degradato» l’area dove l’azienda progetta un impianto di gas naturale liquefatto. Per la rete europea CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe) e per Front Line Defenders, il caso ha tutte le caratteristiche delle cosiddette Slapp, le “cause bavaglio” strategiche usate per intimidire chi esercita il diritto di critica

A Pesaro, il 22 dicembre 2025, si terrà la prima udienza di un processo che vale più dei due milioni di euro chiesti in risarcimento. La cifra è quella che la multinazionale Fox Petroli pretende dagli attivisti Roberto Malini e Lisetta Sperindei, “colpevoli” di aver definito «sito degradato» l’area del deposito industriale alla Torraccia-Tombaccia, dove l’azienda progetta un impianto di gas naturale liquefatto. La mediazione obbligatoria del 29 settembre è fallita e così le parti si ritroveranno