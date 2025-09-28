Green e pompe di calore, l’Italia (senza strategia) ha un’occasione d’oro

true false

Davvero l’Italia è ormai fuori da tutte le partite industriali della transizione green e ha tutto da perdere dalle innovazioni in corso su rinnovabili, efficienza e automotive? La domanda è quanto mai importante e, purtroppo, di attualità per il perdurante calo della produzione industriale. Il rischio paventato da più parti è che questa tendenza sia irreversibile per la concorrenza internazionale e perché le nostre imprese, ma persino interi distretti produttivi, si troveranno presto spiazzate p