Secondo il direttore generale dell’U.S. Energy Dominance Council, Jarrod Agen, persino l’energia vanterebbe un’identità nazionale. In una recente intervista ha sostenuto che quella nucleare è una fonte energetica più genuinamente “americana” rispetto alle rinnovabili, come l’eolico e il solare. L’Energy Dominance Council viene definito sulla pagina ufficiale della Casa Bianca come la «pietra angolare nell’impegno dell’amministrazione Trump per lo sprigionamento dell’energia americana». Una pretesa persino più radicale della piattaforma Maga, già molto convinta di sé, dato che non intende tanto ristabilire una pristina grandezza, quanto un perdurante dominio: «Make America Energy Dominant Again».

Il pedigree cento per cento americano del nucleare sarebbe dovuto alla combinazione tra componentistica (come il combustile e i sistemi di raffreddamento e generazione elettrica) e la nazionalità delle aziende più innovative per la messa a punto degli impianti nucleari, perlopiù di matrice Usa.

Differenze

Mentre il nucleare, dunque, viene giudicato capace di soddisfare quell’inclinazione “autarchica” a più riprese propugnata da Trump, lo stesso non varrebbe invece per l’eolico e il solare, entrambe fonti di energia fortemente legate al reperimento di risorse estere (come il silicio policristallino, le celle fotovoltaiche e i magneti permanenti, su cui ad oggi la Cina detiene un controllo pressoché esclusivo); inoltre, ma è cosa nota, il sole splende per tutti e il vento non si arresta alla frontiera.

Come reazione all’incontenibile e pervasiva avanzata cinese, una rinnovata corsa agli investimenti sul nucleare, congiunti a significativi finanziamenti dell’U.S. Loan Programs Office e opportuni incentivi fiscali, sembra avere lo scopo di dispiegare le ancora troppo contratte capacità statunitensi.

Tale slancio produttivo, assieme all’estensione nell’operatività delle vecchie centrali a carbone in fase di dismissione e all’efficientamento della rete elettrica nazionale, farebbe da trampolino di lancio per una più proficua corsa agli armamenti tecnologici – specie in materia di intelligenza artificiale, dove ad oggi la solita Cina fa registrare uno stacco notevole.

Se è innegabile che l’energia nucleare consentirebbe un ricorso assai minore a componenti e materiali provenienti dall’estero, classificarla come schiettamente americana è il frutto della comprovata capacità di semplificazione del governo Trump. Si pensi, ad esempio, al ruolo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica – che gli Usa contribuirono a fondare nel 1957 – nel supporto delle missioni tecniche e nel controllo della sicurezza internazionale.

Pur non svolgendo una funzione regolativa diretta sugli impianti statunitensi, l’Agenzia è un ente inaggirabile per tutto ciò che concerne l’uso civile del nucleare, in termini di produzione e di gestione, tra cui la selezione dei combustibili e lo smaltimento dei rifiuti.

I problemi

Ma pur volendo soprassedere su queste variabili, difficilmente circoscrivibili a uno stato solo (benché dotato di plurime risorse), altri due problemi risaltano in questa sbronza dominatoria dell’amministrazione Usa. Il primo, più immediato, è il colonialismo estrattivo. Come illustra con toni un poco partigiani ma non per questo meno efficaci il documentario Under the cloud, dell’attivista messicano Pedro Reyes, il successo nucleare statunitense si lega a un approvvigionamento del combustibile i cui costi ricadono sulla popolazione più povera e, va da sé, tendenzialmente meno americana e meno bianca.

Il secondo problema, legato alle ragioni della libera ricerca in un campo tanto rilevante per il nostro futuro, è l’appropriazione di tipo ideologico che si rischia di favorire, e che sembra destinata a rinfocolare la contrapposizione tra chi è pro e chi è contro l’energia atomica in forza di ragioni “di partito” più che scientifiche. L’energia nucleare rappresenta un campo d’indagine straordinariamente fertile, che dovrebbe liberarsi in primo luogo dalle scorie della contrapposizione ideologica.

Se gli Usa vogliono farne la testa d’ariete per un progetto nazionalistico, sarebbe uno scempio porre un’ipoteca sulle prospettive future di sviluppo del nucleare come si trattasse di una risposta efficace alla politica trumpiana. Equivarrebbe, in fondo, a dar man forte alla sua imbarazzante concezione della scienza e delle pratiche scientifiche. E a continuare a rilasciare nelle sue mani, anche se per contrasto, le sorti del pianeta. Al momento, non una grande idea.

