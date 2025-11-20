false false

La sede di Cop30 a Belém è stata evacuata a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate in uno stand vicino all'ingresso, non lontano dal padiglione italiano. Una densa colonna di fumo era visibile anche dall'esterno. Gli addetti alla sicurezza hanno tentato di domare l'incendio con gli estintori, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere spegnere le fiamme. Non sono note le cause del rogo, non risultano feriti. L’allarme è rientrato poco dopo.

Il ministro del Turismo brasiliano Celso Sabino conferma che non ci sono feriti. «L’incendio – dice – è già sotto controllo, i vigili del fuoco dello stato di Pará sono sul posto», ha affermato alla televisione brasiliana.

