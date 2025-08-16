Dall’Italia alla Catalogna aziende controllate dai colossi del petrolio avviano progetti green, senza consultazioni pubbliche e attraverso società con capitale minimo, spesso create ad hoc. Tutto all’oscuro dei residenti. «Queste operazioni, formalmente legali, possono generare un monopolio di fatto e oscurare le responsabilità», spiega l’avvocato Rimera. La resistenza dei comitati cittadini e i rischi di una transizione «centralizzata, opaca, imposta dall’alto»: «Come avvoltoi puntano le aree dove l’agricoltura è già in crisi e strappano la terra a chi se ne prende cura»

A Ca’ Solaro, piccolo borgo vicino Favaro Veneto, la notizia è arrivata in silenzio. Nessun incontro pubblico, nessun volantino, nessuna conferenza stampa. Solo un cartello che recitava: “Fondi europei”. Dietro quella scritta, la società Lightsource Renewable Energy Italy Development Srl - controllata da BP attraverso la sua divisione rinnovabili - aveva già avviato l’iter per un grande impianto fotovoltaico su campi destinati all’agricoltura.

A Rovigo, la scena si è ripetuta. Marco Polo Solar 2, sussidiaria di Shell, ha ottenuto il via libera per un impianto che coprirà cinquanta ettari. Bp e Shell sono due delle maggiori multinazionali petrolifere al mondo, le cosiddette “sette sorelle” del settore fossile. E ora si stanno accaparrando i campi per ricoprirli di impianti fotovoltaici.

«Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo scoperto che la nostra terra non ci apparteneva più», racconta Luca Pollazzon, attivista di un comitato locale nato per difendere quei campi seminati da generazioni. «Non è solo un progetto energetico. È una questione di democrazia. La Convenzione di Aarhus garantisce il diritto di essere informati e coinvolti nelle decisioni ambientali. Qui non è successo», aggiunge.

Dall’Italia alla Catalogna

Anche in Catalogna la storia ha la stessa trama. Nella Vall del Corb, l’agricoltore Marc Corbella ricorda il giorno in cui archeologi e tecnici cominciarono a ispezionare i campi senza permesso: «C’erano estranei a scavare sul nostro terreno». Qui il progetto BCN Solar, promosso da Green Tie Capital - acquistata da Shell nel 2022 - prevede 403 ettari di pannelli, il più grande mai proposto in Catalogna. «Le consultazioni? Una formalità», dice Corbella.

Così, in assenza di reale partecipazione, le comunità hanno cominciato a reagire. A Ca’ Solaro, dopo le petizioni dei residenti, la Fondazione Querini Stampalia, proprietaria di parte dei terreni, quattro mesi fa si è impegnata ad «adoperarsi affinché la società titolare del progetto rinunci allo sviluppo dell'opera». Un passo indietro annunciato, ma al quale ad oggi non sono seguiti atti ufficiali, mentre i lavori della cabina primaria attigua ai campi, su cui sono tuttora previsti i pannelli, sono in corso e procedono spediti.

In Catalogna, il comitato SOS Vall del Corb ha presentato obiezioni formali per difendere suolo fertile, sovranità alimentare e la dignità del territorio contro il rischio di trasformarlo in una «zona di sacrificio». Sempre in Catalogna, ad Anoia, altre associazioni hanno avviato azioni legali contro tre progetti (Matacan, Escribano, Aspillera) della compagnia energetica Ignis per 180 ettari complessivi.

«Aspettiamo da mesi i rapporti completi, ma non arrivano», denuncia il portavoce Martí Senserrich. Vanni Destro, della Rete dei comitati polesani, parla di una strategia deliberata: «Tengono tutto segreto finché scadono i termini per i ricorsi. Così evitano responsabilità. Più sei piccolo, meno conti».

Tra il 2022 e il 2023 Shell ha moltiplicato i progetti solari in Italia e Spagna, dopo aver acquistato sviluppatori come Green Tie Capital. BP ha seguito la stessa strada con Lightsource BP. Per farlo, entrambi si servono di società intermediarie, ovvero piccole srl, spesso con capitale minimo (a volte di un solo euro), costituite apposta per comprare i terreni, ottenere i permessi e poi vendere il progetto già confezionato a un operatore più grande.

«Le grandi aziende ricorrono spesso a questa procedura. Formalmente non è illegale, ma queste operazioni possono creare dei monopoli», spiega l’avvocato Antonio Rimera. Nella Vall del Corb, ad esempio, il progetto è stato spezzettato fra due srl gemelle - Pasos Agigantados SL e El Viaje Comienza Aquí SL - entrambe controllate da Green Tie Capital. Questa frammentazione spesso viene utilizzata per eludere valutazioni ambientali più severe. «Secondo la normativa spagnola, è illegale dividere così un progetto per aggirare le regole», commenta Laura Brotó di SOS Vall del Corb.

Dinamiche di estrattivismo

Josep Nualart Corpas, ricercatore energetico presso l’ODG Catalogna e membro del Catalan Network for Energy Sovereignty, definisce l’impegno delle compagnie fossili nel settore delle rinnovabili «opportunistico». «Le grandi compagnie petrolifere e del gas fossile non sono veramente impegnate a spostare la produzione di energia verso le rinnovabili o a trasformare profondamente il sistema energetico», spiega il ricercatore.

«Il loro interesse è aumentato quando sono diventati disponibili i fondi pubblici, ma il loro obiettivo resta il controllo e il profitto, anche attraverso false soluzioni come l’idrogeno o il biogas». Tra fine del 2023 e l’inizio 2024, infatti, Shell ha ridotto gli investimenti nelle rinnovabili e rivisto al ribasso i propri obiettivi climatici. BP ed Equinor hanno fatto altrettanto, cedendo alle pressioni degli azionisti.

Per Marco Grasso, docente alla Milano-Bicocca, si replica «lo stesso modello fossile: centralizzato, calato dall’alto, senza partecipazione». Né Italia né Spagna, del resto, hanno ancora imposto regole vincolanti per privilegiare tetti o aree degradate, né varato piani territoriali organici.

In Italia, secondo Ispra, basterebbero tetti, parcheggi e aree urbanizzate per raggiungere gli obiettivi al 2030. Ma i ritardi regionali nell’individuazione delle “aree idonee” lasciano mano libera agli sviluppatori, che scelgono sempre la via più semplice: i campi agricoli.

In assenza di regole, i terreni agricoli diventano strumento per fare profitto. L’organizzazione catalana Ecologistes en Acció avverte che così si rischia di perdere suolo fertile aggravando lo spopolamento delle campagne. «Gli investitori energetici sono come avvoltoi: puntano sulle aree dove l’agricoltura è già in crisi e strappano la terra a chi se ne prende cura», dice Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano.

In Veneto e Sicilia le offerte ai proprietari sono difficili da rifiutare: affittare 26 ettari di terreno per vent’anni può fruttare circa 84mila euro all’anno. Vendere un appezzamento di 19 ettari porta anche oltre 380mila euro in un colpo solo. Coldiretti parla già di milioni di metri quadrati sottratti all’agricoltura in due anni, spesso nelle zone più periferiche.

Storie di resistenza

Giuseppe, agricoltore del rodigino, ha rifiutato mezzo milione di euro pur di non cedere la sua terra: «Continuo a seminare barbabietole con mio figlio. Se cediamo tutti, qui non resterà nulla». In Catalogna, Joaquima Marsal racconta le pressioni di Ignis per affittarle i campi: «All’inizio mille euro a ettaro, poi duemila. Quando ho rifiutato, hanno detto che avrebbero parlato con mio marito».

Corbella conclude amaro: «Per chi è anziano e senza eredi interessati all’azienda, è una pensione integrativa. Ma così svendiamo la nostra autosufficienza». Nella stessa valle, però, c’è chi prova un’altra strada: la cooperativa WATT del Corb sta installando pannelli comunitari sui tetti. «L’autosufficienza energetica è cruciale», dice Guillem Figueras, del comitato SOS Vall del Corb.

Ma queste iniziative locali faticano a emergere: cooperative e comunità energetiche devono affrontare burocrazia e mancanza di fondi, mentre le grandi aziende si fanno strada. Come sostiene Ecologistes en Acció: «La transizione non può basarsi sulla stessa logica di estrazione e profitto. Per ora, invece, i progetti restano più vicini agli interessi dei fondi d’investimento che a quelli delle comunità».

Questa inchiesta è stata realizzata con il sostegno di Journalismfund.

