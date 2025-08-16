Dall’Italia alla Catalogna aziende controllate dai colossi del petrolio avviano progetti green, senza consultazioni pubbliche e attraverso società con capitale minimo, spesso create ad hoc. Tutto all’oscuro dei residenti. «Queste operazioni, formalmente legali, possono generare un monopolio di fatto e oscurare le responsabilità», spiega l’avvocato Rimera. La resistenza dei comitati cittadini e i rischi di una transizione «centralizzata, opaca, imposta dall’alto»: «Come avvoltoi puntano le aree dove l’agricoltura è già in crisi e strappano la terra a chi se ne prende cura»
Fare profitti colonizzando la transizione: la nuova via delle multinazionali del fossile
16 agosto 2025 • 18:00
Dall’Italia alla Catalogna aziende controllate dai colossi del petrolio avviano progetti green, senza consultazioni pubbliche e attraverso società con capitale minimo, spesso create ad hoc. Tutto all’oscuro dei residenti. «Queste operazioni, formalmente legali, possono generare un monopolio di fatto e oscurare le responsabilità», spiega l’avvocato Rimera. La resistenza dei comitati cittadini e i rischi di una transizione «centralizzata, opaca, imposta dall’alto»: «Come avvoltoi puntano le aree dove l’agricoltura è già in crisi e strappano la terra a chi se ne prende cura»