La Cop30 è la più simbolica di sempre. Ma le aspettative sono molto basse

Il primo appuntamento è il summit dei capi di stato e governo. Due giorni di dichiarazioni programmatiche, poi due giorni di pausa, poi due settimane di negoziato per indirizzare la transizione globale in un momento storico in cui il clima sembra scomparso dalle agende e difficile anche solo da menzionare. La Conferenza per il clima in Brasile non ha un singolo compito macro, ma deve fare bene tante piccole cose, per portare il negoziato climatico in una nuova era, quella dell'implementazione e della verifica