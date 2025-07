Come raccontato da un’inchiesta della Associated Press sui prezzi delle stanze, a Belém per le due settimane della Cop costa meno comprare una casa che affittarne una

Durante la seconda guerra mondiale il generale statunitense Omar Bradley ripeteva spesso questa massima: mentre i dilettanti parlano di strategia, i professionisti discutono di logistica. Nell’organizzare il negoziato sul clima di Cop30, usando lo schema di Bradley, il presidente brasiliano Lula e tutta la sua catena di comando si stanno comportando da dilettanti.

Il rischio figuraccia

Il focus è tutto sulla strategia, ma i brasiliani nel frattempo rischiano di trovarsi tra le mani un ordigno politico e una figuraccia planetaria: aver organizzato la Cop meno inclusiva della storia, in una città senza alloggi adeguati, con livelli di speculazione da turboliberismo e con prezzi che solo delegazioni governative di alto livello e lobby del petrolio possono affrontare. Un’inchiesta della Associated Press sui prezzi delle stanze aveva sintetizzato così la situazione: numeri alla mano, a Belém per le due settimane della Cop costa meno comprare una casa che affittarne una.

La logistica dell'evento è attualmente fuori controllo, nonostante le rassicurazioni del presidente della Cop30. La decisione di organizzarla a Belém era stata un misto di simbolismo amazzonico e realpolitik locale. Ma a quattro mesi dall'apertura dei lavori, la crisi dell’ospitalità è massima: nessuno sa quanta società civile e quanti media riusciranno davvero a partecipare, né se l’evento dovrà essere spostato all’ultimo momento in una città più adatta, come Rio de Janeiro o San Paolo.

La possibilità di una ricollocazione è allo stesso tempo un consolidato pettegolezzo negli ambienti della diplomazia climatica, ma anche una minaccia agitata dagli organizzatori contro gli speculatori di Belém. Il messaggio è: se non sarete ragionevoli con i costi delle stanze, vi toglieremo l’evento.

Mentre il mondo guarda al Brasile come ultima speranza climatica, la città di Belém sta guardando alla Cop30 come un’ottima occasione per mettere a posto in due settimane i conti di anni. Il Brasile in questo momento ha un compito delicato: impedire che gli appetiti di un milione di persone facciano naufragare un negoziato che ne riguarda otto miliardi.

I costi delle sistemazioni

Il governo brasiliano continua a rassicurare che nessuno rimarrà senza un letto o una stanza. La notizia più recente è che due delle attese navi da crociera, Msc Seaview e Costa Diadema, saranno a disposizione delle delegazioni. Per prime potranno prenotare sulla piattaforma le delegazioni di un centinaio di paesi in via di sviluppo, poi toccherà agli altri. Il problema, oltre all’accesso (parliamo di 6000 posti letto in 3900 cabine per un evento che ne sposta 45mila), sono i prezzi. Gli alloggi per i paesi in via di sviluppo costeranno fino a 220 dollari, per gli altri fino a 600 dollari.

Contando che dopo la separazione del summit dei leader dal resto dell’evento, la durata di Cop30 si è allungata fino a tre settimane, chi vuole partecipare a tutto e viene da un paese africano o caraibico dovrà spendere, solo di alloggio, secondo il governo brasiliano, oltre 4500 dollari, mentre chi arriva da un paese «ricco» (quindi anche come l’Italia) si troverà di fronte un conto di oltre 13mila dollari. Per le migliaia di lobbisti del fossile, sarebbe una nota spese come le altre, ma è difficile immaginare un attivista o un media indipendente affrontare queste cifre.

Il governo brasiliano vuole favorire la partecipazione dei paesi del sud globale (ammesso che 4000 dollari sia considerabile come «favorire»), facendoli però arrivare fino in Brasile dove si troverebbero di fronte solo ministri e petrolieri occidentali, cioè gli unici in grado di superare o sbarramento dei 13mila dollari.

Di fatto, Lula con Cop30 rischia di cancellare dal negoziato climatico tutto l’ambientalismo occidentale, nonché buona parte dell’ambientalismo che si è formato nei paesi democratici. È un effetto collaterale, ma questo accadrà proprio nella Cop che incoronerà la Cina come leader politico incontrastato della transizione globale. Per correre ai ripari, i brasiliani stanno provando a estrarre letti da ogni angolo della città: scuole, università, caserme. «Avremo soluzioni per ogni tipo di pubblico», ha detto Valter Correia, segretario speciale del Brasile per Cop30.

© Riproduzione riservata