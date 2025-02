Al Mit sono arrivate tantissime candidature per finanziamenti per lo sviluppo dei trasporti urbani. Un’ondata di cambiamento che deve essere considerata una questione politica cruciale

C’è una buona notizia che viene dai comuni italiani e che per tante ragioni fa guardare con un po’ di ottimismo al futuro, ma che al contempo apre un tema politico non banale per il governo Meloni. Le grandi città italiane sono infatti pronte a una vera e propria rivoluzione della mobilità urbana, con progetti di nuove linee e prolungamenti di tram e metropolitane, di miglioramento e integrazione del servizio senza precedenti.

Alla scadenza fissata al 31 gennaio dal ministero delle Infrastrutture per l’invio delle proposte di finanziamento per «lo sviluppo del trasporto rapido di massa», erano tali e tante le richieste e i possibili progetti candidati che è stato deciso di prorogare il tutto al 31 maggio, in modo da avere un quadro più chiaro e completo.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto al passato, in cui i comuni hanno dimostrato la capacità di gestire progettazioni complesse dentro una visione di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità per rispondere alle sfide del traffico e dell’inquinamento.

Il quadro non è ancora completo, perché alcuni comuni hanno approfittato del rinvio, ma se si considerano i progetti ad oggi conosciuti si può stimare interventi per oltre sette miliardi di euro.

Tra questi troviamo comuni governati dal centrodestra e un quadro molto articolato, perché nella crescita della capacità di programmazione degli enti locali cambiano e si ampliano le esigenze. Non solo nuove linee di tram (a Roma, Bologna, Padova, Firenze, Bergamo, Pisa) o prolungamenti di metro e tram (a Torino, Genova, Firenze), ma anche nuovi treni, interventi su sistemi di controllo, sulle armature, su depositi, tornelli e tecnologie.

La sfida

Ma come si è arrivati a tutto questo? La svolta è partita con la creazione del fondo per il finanziamento per i progetti di mobilità sostenibile urbana con Graziano Delrio al ministero di Porta Pia, che legava l’accesso alle risorse all’approvazione di un piano della mobilità che ne spiegasse e motivasse l’utilità. In sostanza passando dall’elenco di opere della Legge Obiettivo di berlusconiana memoria, senza criteri di priorità e in cui le città finivano in fondo, a una programmazione con chiari obiettivi e criteri da rispettare.

Merito è poi di Enrico Giovannini, che ha dato forza, continuità e risorse a questa prospettiva facendo partire i progetti e utilizzando anche le risorse del Pnrr. Oggi sono in cantiere nuove linee metropolitane a Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Catania, nuove linee tranviarie a Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Sassari, più altri progetti di potenziamento di linee veloci di trasporto con autobus.

Intanto, ovunque si investe il successo è garantito, emblematico è quello delle nuove linee metro di Milano ma soprattutto delle due moderne linee di tram in esercizio a Firenze, con cadenza ogni quattro minuti all’ora di punta e strapiene di cittadini e turisti. A stupire è il fatto che i comuni, proprio mentre si trovavano a gestire cantieri complessi, siano riusciti a programmarne di nuovi, per integrare e migliorare l’offerta.

Ma questa situazione apre anche una nuova sfida per il sistema paese, perché ora ci sarà bisogno di rafforzare il confronto tecnico con il Mit, di approfondire le proposte e definire le priorità, capire anche se le soluzioni sono adatte e efficaci per connettere periferie e nodi urbani.

Rifuggendo da soluzioni troppo costose e sovradimensionate, perché l’obiettivo è garantire la più efficace e veloce accessibilità per i cittadini. E capire come aumentare l’offerta di servizio, perché le risorse sono ferme da anni e se si vogliono più persone sui mezzi pubblici, con meno incidenti e inquinamento, nelle grandi città bisogna avere più treni e autobus in circolazione.

I nodi

È possibile fare tutto questo oggi in Italia? Il dubbio è legittimo, considerando che da quando Matteo Salvini ha messo piede al ministero delle Infrastrutture tutte le attenzioni e le risorse sono state spostate sul Ponte sullo Stretto di Messina, persino quelle dei Fondi strutturali per il Sud che spettavano ad altre regioni e quelli per le infrastrutture di trasporto urbano.

A fine maggio i nodi però verranno al pettine. Perché si dovrà decidere come gestire questi progetti – proposti anche da sindaci amici – e sarà difficile fermare un processo che, tra l’altro, rappresenta la più efficace risposta ai drammatici problemi di inquinamento della pianura padana, e non solo, su cui l’Italia è in procedura di infrazione europea per gli sforamenti dei limiti.

Oltretutto, tutte le analisi dimostrano che investimenti di questo tipo, dentro i tessuti urbani e dove si trovano le maggiori densità di popolazione, generano benefici molto superiori a qualsiasi altro tipo di infrastruttura di trasporto. Vantaggi che non sono solo ambientali ma anche economici, diretti per famiglie che possono smettere di usare e spesso possedere un’auto, e indiretti per quartieri che diventano più vivibili, sicuri, attraenti e con abitazioni che si rivalutano.

A proposito di temi di attualità, rendono accessibili per lavoratori, studenti e giovani coppie ambiti della città oggi considerati troppo distanti e magari degradati, dove programmare proprio quegli interventi di riqualificazione e realizzazione di case a prezzi accessibili di cui c’è tanto bisogno. Per non parlare di industria, visto che si acquisteranno centinaia di treni e in Italia abbiamo fabbriche a Vado Ligure, Pistoia, Napoli, Reggio Calabria.

Non si devono lasciare queste discussioni agli ingegneri dei trasporti ma considerarle una questione politica che va al cuore delle scelte di rilancio di un paese che attraversa una difficilissima fase economica e sociale.

E, soprattutto, che non va affrontata in una logica di schieramento per cui le grandi opere sono di destra e quelle urbane di sinistra. A Madrid come a Lione, a Berlino o a Londra possono cambiare i sindaci e le maggioranze ma nessuno blocca questo tipo di interventi, semplicemente perché sono soluzioni che funzionano. Possiamo sperare che avvenga anche in Italia?

