La scelta tra clima e sviluppo, l’India ha i soldi per farcela

La stima è che, per i settori strategici a più alta emissione, servano 467 miliardi di dollari entro il 2030. L’ostacolo maggiore non è il reperimento dei finanziamenti, bensì conciliare ambiente ed economia

true false

L’India si trova in un momento critico: deve accelerare la crescita economica e allo stesso tempo rispettare gli impegni assunti in materia di clima. Le stime del fabbisogno di finanziamenti per il clima del paese variano da 160 a 288 miliardi di dollari all’anno fino al 2030, ma queste cifre dall’alto si basano su ipotesi di massima e spesso non riflettono le realtà specifiche del settore. In un recente studio, abbiamo adottato un approccio diverso, utilizzando una metodologia bottom-up per for