La scommessa dell’Onu. Rimettere la crisi climatica nell’agenda globale

All’Assemblea generale delle Nazioni unite mercoledì 24 settembre sarà la giornata del clima. Se non fosse un concetto così abusato da aver perso ormai tutta la sua forza, verrebbe da parlare di «ultima chiamata». La convocazione del Climate Summit è l'azzardo politico del segretario generale Guterres spingendo i paesi a fare i compiti a casa e consegnare almeno i Nationally determined contribution (Ndc), gli impegni di decarbonizzazione al 2035