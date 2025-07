Le mappe del rischio climatico in Italia mostrano come larga parte delle aree con maggiore presenza di attività produttive e abitazioni siano a rilevante rischio, ma non esiste un programma per la messa in sicurezza

Le sempre più intense e frequenti ondate di calore rendono molti quartieri invivibili, mettono a rischio la vita delle persone e le attività per i black-out e la siccità. Sono queste le priorità della sicurezza in Italia, ma per il Governo Meloni non bisogna parlarne.

Le mappe del rischio climatico in Italia mostrano come larga parte delle aree con maggiore presenza di attività produttive e abitazioni siano a rilevante rischio, ma non esiste un programma per la messa in sicurezza.

La scelta di arrivare a una spesa pari al 5% del PIL in armamenti è stata presa in Italia senza alcuna analisi dei fabbisogni e delle priorità. Ma la stessa situazione accade per gli impatti dei cambiamenti climatici.

Nel 1908, subito dopo il terribile terremoto di Messina, il comandante in capo dell’esercito austriaco chiese all’imperatore Francesco Giuseppe di dichiarare guerra all’Italia. Come racconta Alessandro Barbero, l’occasione era irripetibile: il sisma e lo tsunami avevano raso al suolo gli edifici e provocato migliaia di morti, per cui le navi della Marina e l’esercito furono inviati per aiutare un territorio in ginocchio. L’imperatore, per fortuna, rifiutò la proposta.

Ma oggi, cosa potrebbe causare una situazione analoga e mettere in pericolo la sicurezza della nazione? Non è una domanda peregrina, nel momento in cui il nostro Paese ha deciso un rilancio senza precedenti degli investimenti in missili, carri armati, navi da guerra e in uno scenario di surriscaldamento del mar Mediterraneo e del continente europeo che rischia di aumentare la già marcata vulnerabilità del territorio.

Eppure, non disponiamo di un’analisi della situazione degli armamenti del paese che motivi quel 5 per cento della spesa rispetto al Pil a cui ci siamo impegnati. Giorgia Meloni, come gli altri leader della Nato, Spagna esclusa, ha accettato quel numero senza battere ciglio. Il tema della sicurezza è troppo importante, in particolare in questi tempi complicati, e un paese come l’Italia non si può permettere di affrontarlo senza analisi serie e priorità chiare.

Altrimenti si rimane in balia di nuovi imperatori come Trump e si sprecano le poche preziose risorse di cui disponiamo per gli investimenti di cui abbiamo un enorme bisogno.

I rischi per il paese

Se guardiamo ai prossimi decenni sono due le due variabili che angosciano chi si occupa di studi strategici e sicurezza nazionale, e purtroppo rispetto a entrambe non siamo in grado di prevedere come e quando ci troveremo in difficoltà.

La prima è legata a possibili concentrazioni di impatti climatici in alcune zone del paese particolarmente abitate e con attività produttive. Non è fantascienza, nessuno immaginava possibile quanto accaduto a Valencia o in Romagna negli ultimi due anni.

La seconda è la dipendenza dal gas, che tiene l’Italia con il suo sistema di imprese in balia di scenari internazionali di cui siamo semplici spettatori. E, non dimentichiamolo, oltre alle armi negli accordi con Trump c’è anche la fornitura prioritaria di gas liquefatto (Gnl) proveniente dagli Stati Uniti, per cui viene da chiedersi quando mai l’Italia potrà uscire da questa dipendenza patologica.

Le mappe del rischio climatico

Le mappe del climate risk negli Stati Uniti le conoscono benissimo le società di assicurazioni, le imprese e i proprietari di case perché quanto sta già avvenendo in termini di impatti di incendi, alluvioni, siccità sta cambiando profondamente il valore delle proprietà, determinando l’abbandono e il declino di territori diventati indifendibili di fronte agli scenari climatici in corso. E che, in ogni caso, al governo Trump non interessa difendere perché il climate change non esiste e si sta smantellando persino la protezione civile, come si è visto in Texas pochi giorni fa.

Ma da noi? Quelle stesse analisi mettono in evidenza una Pianura Padana con ampie fasce in rosso intenso di forte rischio, per alluvioni e ondate di calore, così come le grandi aree urbane attraversate da fiumi o che si affacciano sul mare. Lì troviamo la più forte concentrazione di attività produttive e di densità di popolazione, eppure non esiste una idea o un programma, qualcuno che nel governo si occupi di dare risposta a queste sfide.

Direzione cercasi

Perché si può essere esplicitamente negazionisti sul clima o più subdolamente parlarne nei convegni e poi muoversi per rallentare e fermare ogni intervento. A dicembre 2023, Meloni ha annunciato l’approvazione del primo piano nazionale di adattamento, ma da allora non è stato fatto nulla, neanche l’istituzione di un osservatorio gratuito che doveva aiutare a individuare le priorità di intervento.

Se dei sindaci della martoriata Sicilia volessero mettere in sicurezza una delle strade o delle piazze periodicamente allagate e pericolosissime durante le piogge intense non saprebbero con chi parlare. Non c’è neanche una direzione al ministero responsabile dell’adattamento climatico.

Che fissazione hanno gli ambientalisti con questa cosa del caldo, le estati sono sempre state così e oggi abbiamo l’aria condizionata a risolvere i problemi, almeno per chi può permettersela. Soprattutto, non bisogna parlarne perché c’è il rischio che aumenti la preoccupazione delle persone, che il dibattito viri dal fatalismo verso pericolose richieste di risposte da parte del governo, di soluzioni che aiutino a ridurre i crescenti impatti delle temperature elevate nei confronti delle persone, magari di quelle più fragili, come evidenziano tutti i dati epidemiologici sull’aumento di ricoveri e mortalità.

La reazione dei giornali di destra all’ondata di calore delle scorse settimane non va sottovalutata, è un tentativo di distrarre l’attenzione dalla realtà di tanti quartieri che stanno diventando pericolosi durante le sempre più frequenti ondate di calore, di un numero crescente di imprese in crisi per i frequenti blackout della rete elettrica e l’impatto della siccità sui cicli produttivi.

Come si risponde a questa crescente domanda di sicurezza? Oramai tutti sanno cosa dobbiamo fare: bisogna piantare alberi, riqualificare strade e piazze togliendo asfalto e creando spazio per l’ombra e il verde, recuperare l’acqua per irrigare e rendere freschi gli spazi verdi. E dobbiamo investire nella resilienza delle reti elettriche e idriche, innovarne la gestione con le opportunità che si aprono oggi con la digitalizzazione per ridurre e controllare inefficienze e sprechi.

Investire nell’adattamento climatico del paese e nella decarbonizzazione, per tagliare importazioni e consumi di gas, è oggi la scelta più urgente se davvero si ha a cuore la sicurezza del paese. Altro che la corsa agli armamenti e i passi indietro sul green deal che rispondono unicamente agli interessi delle lobby che puntano a cambiare l’agenda delle politiche dei prossimi anni.

