L’energia solare in Africa non è più un’illusione: ma dietro c’è Pechino

true false

Il «decollo dell’energia solare in Africa» (definizione del centro studi Ember) è una delle buone notizie globali meno raccontate del mondo. Il continente è agli inizi di quello che sembra un vero e proprio boom dell’energia pulita. Siamo all’inizio della soluzione di uno dei grandi dilemmi della transizione globale: come è possibile che la parte del mondo che riceve più sole sia anche quella che lo usa di meno. Nel 2023 l’intero continente aveva meno pannelli solari del solo, piccolo e non cert