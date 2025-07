In città muoiono in media 157 persone ogni estate, ma tre dei quattro centri balneari pubblici all'aperto sono chiusi, l’altro - l’Argelati – è diventato il terreno di scontro tra ambientalisti e comune, con due visioni del mondo, della città e della gestione differenti. Il comune aveva valutato di affidarla a una società privata, come per gli altri due centri chiusi. Ma la decisione ha sollevato una protesta

Le stime di World Weather Attribution sull’ultima ondata di calore che ha colpito l’Europa hanno confermato una sensazione che gli abitanti sentono sulla loro pelle: la città sta diventando invivibile e pericolosa d’estate. Delle grandi città europee analizzate, Milano è risultata quella con più vittime in eccesso causate dai giorni di caldo intollerabile. Secondo il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici le giornate di caldo estremo a Milano sono aumentate del 45 per cento e la mortalità urbana da ondate di calore del 33,6 per cento.

Sono dati che aiutano a capire perché la questione delle piscine pubbliche sia la questione politica che agita la società civile cittadina, il tema in cui si è scaricata l'insoddisfazione per la privatizzazione degli spazi pubblici e il generale senso di fallimento per questo secondo mandato di Sala.

A Milano ci sono quattro centri balneari pubblici all'aperto: tre sono chiusi e lo sono da anni, di questi due saranno riaperti da un privato (Scarioni e Lido), un quarto (Romano) è stato chiuso per qualche giorno per atti vandalici.

Il conflitto è stato innescato da Sai che puoi?, una delle realtà più vivaci dell'attivismo milanese. Le loro battaglie di solito sono sulla mobilità, un tema che divide la città come una guerra di religione.

Come spiega uno degli attivisti, Tommaso Goisis, «sulle piscine pubbliche abbiamo ricevuto una risposta più forte e trasversale che sulle ciclabili, sarà perché nella gestione si vedono i guasti di questa amministrazione, o per l'esasperazione da caldo, c'entra anche la memoria storica per questi centri che fanno parte dell'identità di Milano».

La chiusura dell’Argelati

Il casus belli è stato il destino del centro balneare Argelati, il più antico di Milano, chiuso da tre anni, in stato di abbandono nella zona dei Navigli. Ne passeranno almeno altrettanti per la riapertura. La domanda è: operata da chi? Il comune aveva valutato la soluzione di affidarla a una società privata, come per gli altri due centri ancora chiusi.

La decisione ha generato un'ondata di protesta che era da un po' che non si vedeva a Milano e che probabilmente ha catalizzato anche questioni che non hanno solo a che fare con la piscina Argelati, i tempi della sua riapertura e i costi per il pubblico.

Il centro balneare Lido (chiuso dal 2019) è stato affidato a un gruppo spagnolo, Go Fit, con una concessione che durerà 42 anni e che secondo Sai che puoi? cambierà la funzione dello spazio, riducendo i tempi di permanenza, privilegiando la funzione sportiva, aumentando i costi e mirando (legittimamente, per un privato che si è accollato dei costi, meno dal punto di vista dei cittadini) a massimizzare i profitti.

Go Fit punta anche alla piscina Scarioni (chiusa dal 2018), è in corso un negoziato col comune, che aspetta un'integrazione della proposta entro l'estate e punta ad avviare i lavori nel 2026 per riaprire negli anni successivi. Rimane da capire cosa fare con la Argelati. Se fosse affidata a un privato, diventerebbe il terzo centro balneare pubblico di Milano a seguire questa strada.

La Argelati è un pezzo di storia della città, è stata la prima piscina all'aperto di Milano, la sua costruzione è del 1915, è stata restaurata negli anni '50 da Arrigo Arrighetti, che le ha dato le forme tondeggianti che l'hanno resa così riconoscibile per decenni a tutti i milanesi.

Fino al 2022 dava refrigerio a prezzi contenuti a 30mila persone, l'anno successivo il comune ha scelto di non svolgere i lavori standard di manutenzione necessari per mandarla avanti, l'ha chiusa e ha iniziato a cercare un privato a cui affidarla.

Le visioni divergenti

È qui che le visioni del mondo, della città e del futuro divergono. Lo spiega bene Goisis. «Gestire le piscine è costoso e sono impianti in perdita, come dice il sindaco? Non è mai stato deciso che uscissero dai servizi pubblici essenziali. Qualcuno forse dice: chiudiamo gli ospedali o la metro perché sono in perdita?».

È per questo che il destino della piscina ai Navigli è diventato una specie di ultima collina su cui combattere, un simbolo della Milano presente e futura da difendere. All'ennesima estate senza piscine, Sai che puoi? ha scelto di farne il caso per eccellenza, ha raccolto diecimila firme, organizzato una manifestazione, il comune è stato sorpreso dalle dimensioni della protesta rispetto a un caso giudicato così piccolo.

La situazione ha spinto l'assessora allo sport Martina Riva alla promessa che no, la Argelati non dovrebbe seguire il percorso di Lido e Scarioni e dovrebbe rimanere a gestione pubblica. Gli attivisti dicono: «Per noi è un cambio di rotta confuso e non ancora ufficiale».

Sollecitata, l'assessora risponde: «L’impegno del Comune è iniziare un percorso per il reperimento delle risorse per mantenere Argelati a gestione pubblica, come richiesto fortemente da una parte della cittadinanza. Non abbiamo mai adottato giudizi aprioristici di fronte alle soluzioni possibili. Non siamo ideologicamente favorevoli o contrari agli investimenti pubblici o privati, ma il nostro unico faro è sempre stato il valore sociale dell’impianto.

Per questo, in una visione pragmatica e laica della gestione del bene pubblico, oggi ascoltiamo le richieste della città e avviamo un percorso di confronto che dovrà coinvolgere il Consiglio comunale e i cittadini.

Le proposte da parte dei privati sono arrivate, ma non sono state ritenute adeguate dal punto di vista sociale, quindi il bene rimane a gestione pubblica». Tradotto: non ci aspettavamo che ci teneste così tanto, facciamo un passo indietro e vediamo cosa si può fare.

I restyling

A questo punto la partita sarà sui tempi e sui costi, con due scenari opposti. Gli attivisti vorrebbero un intervento minimale, che rispetti la natura, l'estetica e la storia dell'impianto, stimato sui cinque milioni di euro, che permetta di riaprire l'impianto il prima possibile, evitando tentazioni di nuove interlocuzioni con i privati. Il comune ne stima il quadruplo, tra 15 e 20 milioni, per un intervento più radicale di restyling.

Il timore che è un restauro di questo tipo porti a costi di gestione troppo alti e che i privati, usciti dalla porta, rientrino dalla finestra per salvare il comune dalla sua ambizione.

La lezione è che i cittadini hanno forse compreso meglio dell'amministrazione come le piscine siano dei santuari in un contesto di crisi climatica. Sullo sfondo, come monito, c'è il destino dei Bagni Misteriosi, oggi piscina preferita della borghesia milanese, affidati alla Fondazione Pier Lombardo che gestisce anche il Teatro Franco Parenti. Luogo suggestivo ma molto caro, ottimo per Instagram, ritrovo della Milano a Isee elevato, inaccessibile per gli altri.

Dice l'assessora Riva che queste decisioni sull’ex Caimi, ora Bagni Misteriosi, furono prese nel 2013 dalla giunta Pisapia, «non so se avrei operato per filo e per segno come hanno fatto i miei colleghi di allora: sicuramente allora c’era bisogno di intervenire sul teatro e di trovare una quadra: la piscina, in questo senso, è stata fondamentale per far tornare i conti di un gestore che è riuscito a salvare un teatro».

Il prezzo però è stato creare l'ennesimo monumento all'esclusione sociale della Milano contemporanea.

