Sfrutta la Nigeria e scappa, le accuse dell’Onu a Eni & co

Sette esperti delle Nazioni unite su diritti umani e ambientali hanno inviato una lettera ufficiale al governo nigeriano, a quattro major petrolifere (tra cui l’azienda italiana) e ai loro rispettivi governi. Secondo l’accusa Shell, Eni, ExxonMobil and TotalEnergies avrebbero sfruttato per anni le ricchezze petrolifere nigeriane, in particolare quelle del delta del Niger, senza interessarsi troppo degli impatti ambientali. E ora che hanno deciso di vendere le loro filiali locali lo hanno fatto senza prima bonificare i terreni inquinati