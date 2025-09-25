Il bilancio del climate summit all’onu

Il multilateralismo climatico resiste: per Trump distruggerlo non sarà così semplice

Ferdinando Cotugno
25 settembre 2025 • 19:21

Dopo il discorso negazionista di Donald Trump all’Assemblea generale Onu, quello del Climate Summit, è stato un faticoso tentativo di ricostruzione: di fronte alla postura assunta dal governo americano, il multilateralismo ambientale ha dato un fragile, ma deciso segnale di resistenza

Per usare una metafora da cambiamento climatico, il discorso negazionista di Donald Trump si è abbattuto sull’Assemblea generale Onu come un uragano e il giorno successivo, quello del Climate Summit, è stato un faticoso tentativo di ricostruzione, un modo per dire: «Siamo ancora qui». Quando il segretario generale António Guterres aveva convocato il Climate Summit come uno degli eventi dell’assemblea, sapeva che Trump avrebbe parlato nello stesso contesto, il giorno prima, immaginava cosa avrebb

Per continuare a leggere questo articolo

Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).