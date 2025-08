Solo ora stiamo davvero capendo cosa ha significato il tracollo termico degli oceani del 2023: è stato «il segnale di un cambio permanente negli oceani, senza precedenti per severità, durata e scala geografica, con conseguenze devastanti per la vita sulla Terra»

I tempi della politica, della percezioni e del dibattito pubblico non corrispondono quasi mai con quelli della scienza (per quanto gli studi rapidi di attribuzione come quello sulle ondate di calore europee dello scorso giugno provino disperatamente a rincorrerli).

Il tracollo termico degli oceani globali nell’estate del 2023 è stato uno dei fenomeni più intensi ed estremi di tutta la crisi climatica, è stato discusso (da pochi) ai tempi e poi è stato dimenticato, anche se questa estate il Mediterraneo si è trovato 5°C sopra le medie stagionali, uno sbalzo notevole.

La politica riesce ad affrontare solo un’emergenza alla volta, ma negli ecosistemi queste accadono in contemporanea e tendono a cumularsi, nello spazio e nel tempo. Proprio in queste settimane, due anni dopo gli eventi del 2023, stanno arrivando le pubblicazioni dei primi studi su cosa è stata quell’ondata di calore negli oceani e su cosa rappresenta per il nostro futuro.

Un segnale epocale

Come ha scritto The New Scientist, «è stata il segnale di un cambio permanente negli oceani, senza precedenti per severità, durata e scala geografica, con conseguenze devastanti per la vita sulla Terra».

Insomma, capire cosa è stato il 2023 per gli oceani può aiutarci a costruire una mappa di come sarà il futuro termodinamico della Terra, a partire dagli oceani, che sono anche gli ecosistemi che assorbono il 90 per cento del calore in eccesso causato dalle emissioni di gas serra (e che quindi sono anche il più importante carbon sink al mondo).

Come ha spiegato Matthew England della University of New South Wales, «Abbiamo osservato un riscaldamento progressivo e costante degli oceani negli ultimi quaranta, cinquanta anni, ma il 2023 è un picco che fa storia a sé», sia per il salto che ha fatto l’aumento di temperature sia per la sua distribuzione geografica.

È come se, nel corso di quell’estate, contemporaneamente qualcuno avesse aumentato la fiammella di tutti i fornelli della cucina. Tutti insieme. Al massimo. Quell’estate di caldo marino senza precedenti potrebbe aver fatto transitare il mare, secondo diversi scienziati, a uno stato nuovo, che mette in discussione anche la nostra capacità di prevedere gli estremi a breve termine, come gli uragani, e quelli a lungo termine.

Come spiega Zhenzhong Zeng dell’Università di scienze e tecnologie della Cina meridionale e autore di uno degli studi che stanno facendo discutere in queste settimane, nel 2023 è iniziata «una nuova normalità per gli oceani del mondo, che mette in discussione i modelli climatici che abbiamo usato finora».

L’aspetto che fa più impressione di quell’ondata di calore è la sua estensione: in un solo anno il 96 per cento degli oceani ha affrontato un’ondata di calore superiore a cinque giorni, è una percentuale mai vista.

Nei precedenti quaranta anni (1982-2022), la durata media annuale delle ondate di calore oceaniche era stata di 36 giorni, la durata media delle ondate di calore oceaniche nel 2023 è stata di 120 giorni. Gli hotspot globali sono stati quattro: Pacifico orientale, Pacifico sud-occidentale, Pacifico settentrionale e Atlantico settentrionale.

Ognuno di questi hotspot ha avuto le sue dinamiche specifiche che hanno aggravato l’ondata di calore, come la copertura di nuvole basse sul Pacifico, che ha fatto passare più radiazione solare verso la superficie del mare, ma da un punto di vista globale questo balzo senza ritorno non sarebbe stato possibile senza le emissioni di gas serra causate dai combustibili fossili.

I risvolti del problema

Le ondate di calore marine non sono solo un problema ecosistemico, ma anche economico e sociale, che ha effetti profondi sulla vita e sul futuro delle comunità costiere e delle loro attività, dalla pesca al turismo.

Come scrive il servizio Copernicus, «lo sbiancamento delle barriere coralline, la morte dei coralli, gli slittamenti nella distribuzione delle specie che vanno alla ricerca di cibo in acque più fredde, la riduzione degli stock e della loro composizione, comportano danni alla sicurezza alimentare ed economica».

Già prima dello shock del 2023, una ricerca dell’australiana University of New South Wales aveva misurato che dal secolo scorso il numero annuale di giornate degli oceani in ondata di calore era aumentato del 54 per cento e otto delle dieci più intense mai registrate erano state dal 2010 a oggi. Una singola ondata di calore può causare perdite economiche fino a 800 milioni di dollari. È questa la scala degli eventi del 2023: è una storia di due anni fa, ma è anche la storia del nostro futuro.

