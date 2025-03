Il paradosso è che, a parte scienziati e attivisti, a parlare di clima in Italia, e a contestualizzare gli eventi estremi nel riscaldamento globale, sono rimasti solo i movimenti operai come il collettivo che sta provando a rilanciare in chiave ecologica l’ex fabbrica Gkn di Campi Bisenzio.

Quando un’alluvione ha allagato la vicina Sesto Fiorentino, gli operai hanno condiviso le immagini dell’acqua che invadeva la città toscana scrivendo: «Sappiamo solo che da tre anni e mezzo noi urliamo che la catastrofe è qua. Che la domanda non è cosa, ma quando e quanto. E che dobbiamo prenderne atto urgentemente e che bisogna convergere, essere pronte/i, cessare la ginnastica del piccolo evento e guardare in faccia i grossi eventi della storia che si preparano». Nel caos geopolitico di questi mesi, sono passati quasi inosservati i disastri che hanno colpito nelle ultime settimane gli Stati Uniti (39 vittime) e Bahía Blanca in Argentina (16 morti).

Lo Stato del clima

Queste sequenze non sono casuali e non è allarmismo. Per chi ancora pratica la ricerca scientifica, questa settimana è uscito il rapporto sullo Stato del clima dell’Organizzazione meteorologica mondiale sul 2024: nel mondo l’anno scorso gli eventi climatici estremi considerabili «senza precedenti» sono stati 151, in tutti i continenti, il numero più alto mai registrato.

Nel 2024 il numero di sfollati a causa degli eventi estremi è stato il più alto dal 2008. Il livello di concentrazione della Co2 in atmosfera è il più alto degli ultimi 800mila anni, i dati continuano a dirci che viviamo su un pianeta alterato, che non conosciamo né sappiamo navigare: i dieci anni più caldi mai affrontati dalla nostra civiltà sono stati gli ultimi dieci, i diciotto anni con minor ghiaccio in Artico sono stati gli ultimi diciotto, gli otto anni più caldi degli oceani da quando registriamo le temperature sono stati gli ultimi otto, l’ultimo triennio è stato il peggiore sia per quanto riguarda l’estensione del ghiaccio in Antartide sia per quella dei ghiacciai sulle montagne. Il livello di innalzamento del livello dei mari tra il 2015 e il 2024 è raddoppiato rispetto al periodo 1992-2002, da 2,1 millimetri all'anno a 4,7 millimetri all'anno.

Segnali d’allarme

Stiamo assistendo a un cambiamento sistemico delle condizioni fisiche in cui può svilupparsi la società umana, del quale eventi come quello osservato in Toscana la scorsa settimana sono soltanto uno dei tanti segnali di allarme che ci vengono lanciati.

Siamo a marzo, le ondate di calore in Europa sono ancora lontane qualche mese, ma un rapporto di Climate central, uscito martedì, ci ha ricordato cosa è stato il 2024 da questo punto di vista (e cosa potrebbe attenderci questa estate). Globalmente, 394 milioni di esseri umani sono stati esposti a temperature pericolose per la salute per trenta o più giorni (il 74 per cento in Africa). L’abitante medio di metà dei paesi della Terra ha superato la soglia di trenta giorni di esposizione a un calore superiore al 90 per cento delle medie di trent’anni fa.

Rumore di fondo

Sono rapporti e dati che escono con regolarità impressionante e che ormai con altrettanta impressionante regolarità vengono ignorati e trasformati in rumore di fondo sulle attività di una comunità globale per cui il clima sembra il problema di una generazione fa e non quello che dovranno affrontare tutte le prossime generazioni.

Il cambiamento fisico della Terra corrisponderà a uno shock economico, i numeri in questo caso vengono da Boston Consulting Group, che ha pubblicato un rapporto intitolato The Cost of Inaction: A CEO Guide to Navigating Climate Risk, una guida per gli amministratori delegati delle aziende del mondo per valutare il costo dell’inazione climatica. Senza azioni concrete, le imprese potrebbero perdere fino al 25 per cento dei profitti entro il 2050, mentre il Pil globale rischia di contrarsi del 22 per cento entro il 2100. Secondo Boston Consulting, il valore degli asset fossili potrebbe calare del 35 per cento entro il 2030.

Il rapporto si intitola «guida per i Ceo», ma ci sono dei Ceo che questi numeri tendono proprio a non guardarli. Negli Stati Uniti, a Houston, si è tenuto la settimana scorsa il CERAWeek, uno dei meeting più importanti dell’anno dell’industria globale dell’energia. L’edizione 2025 ha sancito il passaggio di epoca e di linguaggio dagli anni di Joe Biden a quelli di Donald Trump con brutale franchezza.

Il più esplicito è stato Amin Nasser, il Ceo di Aramco, la compagnia petrolifera di stato dell’Arabia Saudita. «Le fonti rinnovabili devono aggiungersi al mix, non sostituire le fonti esistenti. La strategia seguita per la transizione è stata autodistruttiva, le fonti fossili sono state demonizzate, e in questo modo la transizione si è trasformata in una distopia, non in un’utopia».

Come in una profezia che si autoavvera, dopo aver lavorato in ogni modo per rallentare e far fallire la transizione, oggi Ceo come Nasser possono dichiarare che la missione energia pulita per come era stata concepita è fallita e che il vento è tornato a gonfiare le vele dell'industria dei combustibili fossili. «Ci sono più probabilità che Elvis Presley torni a parlarci che di veder funzionare questo piano», ha aggiunto, tra gli applausi e le risate. I risultati di questo atteggiamento non sono solo nei numeri diffusi dall’Organizzazione meteorologica mondiale o da Climate central, ma anche nel fatto che di clima se ne parla sempre meno, almeno fino al prossimo disastro che ci colpirà abbastanza vicino e abbastanza forte da non poter essere ignorato.

