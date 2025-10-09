La crescita è stata spinta soprattutto da Cina e India, che hanno aumentato la produzione da fonti pulite più rapidamente della domanda di elettricità, riducendo l’uso di combustibili fossili. L’Aie stima ora che la capacità rinnovabile mondiale possa raddoppiare entro il 2030, con l’80 per cento della crescita trainata dal solare, ormai l’opzione più economica nella maggior parte dei paesi

Per la prima volta nella storia, le energie rinnovabili hanno generato più elettricità del carbone. È quanto emerge dal report pubblicato il 7 ottobre 2025 dal centro studi sulla transizione energetica Ember.

Secondo i dati del think tank, nella prima metà del 2025 solare ed eolico hanno coperto interamente la crescita della domanda mondiale di elettricità, determinando una leggera riduzione della produzione da carbone (-0,6 per cento) e gas (-0,2 per cento). Le rinnovabili hanno così raggiunto il 34,3 per cento della generazione totale, superando per la prima volta il carbone (33,1 per cento).

Un passaggio simbolico ma significativo, che conferma la traiettoria prevista cinque anni fa dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie): entro il 2025 la quota di elettricità da fonti pulite avrebbe superato quella da carbone. L’Aie stima ora che la capacità rinnovabile mondiale possa raddoppiare entro il 2030, con l’80 per cento della crescita trainata dal solare, ormai l’opzione più economica nella maggior parte dei paesi.

Trazione asiatica

La crescita è stata spinta soprattutto da Cina e India, che hanno aumentato la produzione da fonti pulite più rapidamente della domanda di elettricità, riducendo l’uso di combustibili fossili. Un andamento opposto rispetto a Europa e soprattutto Stati Uniti. In Unione Europea, la scarsa produzione da eolico e idroelettrico registrata nel periodo ha comportato un temporaneo ritorno all’uso di gas e carbone, nonostante la continua espansione dell’energia solare. Negli Usa, la domanda di elettricità ha superato la crescita delle rinnovabili, facendo aumentare del 17 per cento la produzione da carbone.

A un mese dalla trentesima conferenza Onu sul clima, la Cop30 di Belém, in Brasile, il quadro energetico mondiale riflette una tendenza chiara - la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili - ma anche la fragilità delle politiche climatiche occidentali.

L’Unione europea, pur avendo annunciato di essere in linea per raggiungere entro il 2030 una riduzione delle emissioni del 54 per cento rispetto ai livelli del 1990 - a un solo punto percentuale dall’obiettivo del 55 per cento fissato dal Green Deal per la fine del decennio - non ha ancora presentato il piano aggiornato sul contributo alla riduzione delle emissioni al 2035 (Ndc, Nationally determined contribution), come previsto dall’Accordo di Parigi, nonostante la scadenza fissata per settembre 2025. Sul tavolo, per adesso, c’è solo una dichiarazione d’intenti - una riduzione compresa tra il 66,25 per cento e il 72,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 - mentre la decisione definitiva è rinviata al prossimo Consiglio europeo.

La mossa del parlamento Ue

Nel frattempo, la Commissione Ambiente del parlamento europeo (Envi) ha approvato una risoluzione in vista della Cop30, chiedendo di adottare al più presto il nuovo Ndc e fissare un obiettivo di riduzione scientificamente fondato per il 2040. Il testo sollecita inoltre la fine della dipendenza dai combustibili fossili e dei sussidi pubblici al settore, insieme a una più rapida decarbonizzazione di tutti i comparti, dall’agricoltura ai trasporti, fino al turismo.

La risoluzione richiama anche i rischi di sicurezza legati al clima, come conflitti per le risorse e catastrofi ambientali, citando la devastazione in Ucraina e Gaza.

Ma è soprattutto dall’altra parte dell’Atlantico che arrivano i segnali più preoccupanti. La nuova amministrazione Trump, firmata l’uscita dall’Accordo di Parigi, ha annunciato la cancellazione di 7,6 miliardi di dollari in sovvenzioni a 223 progetti di energia pulita in 16 Stati, tutti a maggioranza democratica.

Secondo il Wall Street Journal, i tagli potrebbero però essere molto più ampi: un elenco visionato dal quotidiano indica che il Dipartimento dell’Energia intende bloccare fino a 23,8 miliardi di dollari destinati a oltre 600 progetti, alcuni dei quali anche in stati repubblicani.

Una mossa che, secondo Jennifer Wilcox, professoressa di ingegneria chimica e politiche energetiche all’Università della Pennsylvania, «mette a rischio non solo i progressi climatici, ma anche le opportunità economiche e la credibilità degli Stati Uniti come partner affidabile nella transizione globale verso l’energia pulita». A dimostrazione che la politica resta, ancora una volta, il principale fattore capace di accelerare o frenare la corsa verso un futuro a basse emissioni.

