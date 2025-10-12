l’ultimo treno per uscire dal declino

Schiacciata tra Cina e Usa, l’Europa riparta dagli appalti

12 ottobre 2025 • 19:02

Serve una strategia che guardi al futuro delle imprese e del nostro modello sociale. L’occasione potrebbe essere la revisione in atto della direttiva Appalti pubblici

Quale spazio rimane per l’Europa, per le sue imprese e il suo modello sociale in uno scenario che la vede costretta tra la prepotenza e i dazi di Donald Trump da un lato e una concorrenza cinese dall’altro, che punta a invadere il mercato continentale con prodotti a basso prezzo anche nei campi tecnologicamente più avanzati e che sono il cuore della transizione energetica? La risposta a questa domanda merita una riflessione seria, urgente per costruire una strategia che guardi al futuro delle pr

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.