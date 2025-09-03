L’impegno per Gaza contiene gli stessi elementi del percorso precedente per l’ambiente: lotta contro il colonialismo, azione radicale non violenta, intersezionalità delle cause e il proposito di non tenere il cambiamento climatico isolato dalle altre fratture del mondo

C'è un solo motivo per cui ci si può stupire che Greta Thunberg stia navigando per la seconda volta quest’anno verso la Striscia di Gaza, a bordo della Global Sumud Flotilla: non aver ascoltato niente di quello che ha detto tra il 2019 e il 2025. Detto meglio: ci si può stupire se in questi anni abbiamo creduto all’immagine che gli interlocutori proiettavano su di lei, l’innocua Cassandra adolescente delle emissioni.

Sono anni che Thunberg si è divincolata da questo santino di rispettabilità e decoro attivistico. L’impegno contro il genocidio di Gaza contiene gli stessi elementi del percorso precedente: lotta contro il colonialismo, azione radicale non violenta, intersezionalità delle cause e il proposito di non tenere il cambiamento climatico isolato dalle altre fratture del mondo.

Attivismo e politica

A novembre del 2023, durante un evento in Olanda, un uomo ha interrotto Thunberg, le ha tolto il microfono e ha detto: «Ero venuto qui per una manifestazione sul clima, non per le tue visioni politiche». Nella sua ingenuità, l’opinione di questo contestatore aveva qualcosa di rivelatore. Può essere legittimo pensare che il riscaldamento globale sia solo una questione termodinamica e ingegneristica e non politica, ma come si fa a rimproverarlo a Greta Thunberg come se fosse un tradimento, come se lei avesse cambiato idea?

Thunberg ha sempre fatto politica: a sedici anni con gli strumenti di una sedicenne, a vent’anni con quella di una ventenne. Come le persone della sua generazione ha dovuto confrontare idee, ideali e speranze con quello che è successo dal Covid in poi, fino al piano inclinato di Gaza, che per un’ambientalista nata all’inizio del millennio è (anche) un test che contiene la domanda: credi davvero a quello che c’era scritto sui tuoi cartelli nel 2019, al picco di partecipazione di Fridays for Future?

Per quella generazione di attivisti, dopo anni di scioperi, battaglie, illusioni e sconfitte, Gaza è stata una domanda dura, difficile, ha causato spaccature, liti, rotture di alleanze, ma è stata impossibile da ignorare. Come ha scritto Giovanni Mori, storico volto degli inizi di Fridays in Italia, «la politica istituzionale è (stata) completamente su un altro piano di percezione rispetto a una delle peggiori tragedie umanitarie che la mia generazione ricordi - soprattutto così evidente e trasmessa in diretta».

Il termometro

Mori, che ora anima il movimento Italia Impossibile, ha dato sostegno alla Flotilla. Il collettivo Ci sarà un bel clima, aspiranti federatori dei movimenti italiani, hanno scritto su Instagram: «Il nostro mondo salpa per Gaza», con bandiera della Palestina a sigillare l’alleanza.

Greta Thunberg non è la leader del movimento per la giustizia climatica, Greta Thunberg ne è il termometro, uno strumento per misurare la temperatura politica e le percezioni della sua generazione. Non ha rinunciato alle battaglie climatiche, ad agosto era in Norvegia per combattere contro il terminal petrolifero di Mongstad.

Nella sua lettura, e in quella del movimento, c’è una continuità tra le lotte contro l’espansione dei combustibili fossili e per la salvezza di Gaza. La linea era stata dettata da uno dei pensatori più letti di area, l’ecologo svedese Andreas Malm, che l’anno scorso ha pubblicato Distruggere la Palestina, distruggere il pianeta.

Come spiega Clara Pogliani di Ci sarà un bel clima: «Il crescendo di atrocità a Gaza sta cambiando il movimento per il clima perché sta innestando nuove priorità su quelle storiche». È per questo che il collettivo federatore dell’ambientalismo italiano ha augurato buon viaggio alla flotilla: «Il genocidio ci pone di fronte a un senso dell’urgenza e dell’emergenza che il movimento per il clima ha evocato per anni rispetto al collasso ecosistemico senza riuscire a farlo veramente percepire come tale».

Le difficoltà sulle guerre

Emanuele Leonardi, docente dell'Università di Bologna e studioso dei movimenti, spiega che l’innesto tra il pacifismo umanitario e l’ambientalismo climatico però non è lineare, né facile. «I movimenti per il clima giocano fuori casa quando si parla di guerra».

Leonardi ha ricordato le difficoltà di Thunberg sull’altro fronte di guerra, quello ucraino: dai post con la bandiera ucraina del 2022 alla conferenza sull’ecocidio con Zelensky alla scomparsa del tema dal 2023 in poi. È difficile trovare il posizionamento corretto perché questo nasce come un movimento da tempo di pace, su un’idea universalistica e quasi biologica della specie umana. «L’energia politica messa su Gaza oggi forse penalizza la sua trasversalità immediata, ma amplia la possibilità futura di una rivendicazione unitaria, se e quando si tornerà davvero a parlare di clima, prima che si chiuda la finestra per intervenire sul riscaldamento globale».

Qualcuno ricordava e sapeva che il 18 agosto Greta Thunberg era con un megafono in Norvegia a parlare di petrolio? Nessuno, mentre la sua seconda partenza per Gaza ha scatenato attenzione e polemiche. Greta sa che il suo corpo e la sua esposizione sono utili per la missione e non si è tirata indietro.

Però non si è dimenticata dei pericoli del petrolio, è il resto del mondo che lo ha fatto e infatti di una protesta di quel tipo contro i fossili da noi non arriva nemmeno più l’eco. Gaza invece offre l’opportunità di «un attivismo concreto, che si capisce facilmente», come lo ha definito Mori. Il tentativo di rompere il blocco navale israeliano dà la sensazione di avere un impatto, di politica che incide sul mondo.

Un percorso

Non si può comprendere l’interesse di questa generazione per Gaza senza vederla nel percorso di un movimento che all’inizio somigliava molto a Greta: bianco, urbano, di classe media. Fu criticato (e a tratti deriso) per questo monocolore socio-economico. Ma da allora Fridays ha intrapreso un cammino di decostruzione, come si dice in questi ambienti, e in questo cammino ha capito che non ci sarebbe stata credibilità senza interessarsi alle sofferenze climatiche del sud globale. Il punto però è che interessarsi alle sofferenze climatiche del sud globale voleva dire interessarsi a tutte le sofferenze del sud globale, anche quelle non climatiche.

I gretologi raccontano come suo punto di svolta la storia della vasca da bagno delle Filippine. Quando il tifone Goni stava per colpire il paese nel 2020, gli attivisti europei, per rendersi utili, mandarono una lista di consigli su come reagire a un evento del genere. Tra questi c’era: riempire la vasca di acqua da bere. La risposta esterrefatta dei filippini fu: grazie del consiglio, ma qui nessuno ha la vasca e comunque l’acqua non è potabile.

Il cammino è stato lungo, difficile, fatto di ascolto del dolore del mondo. Il punto è che questo ascolto del dolore del mondo è andato in parallelo al ritorno della guerra come motore della storia. Le cose sono successe quasi insieme: gli attivisti hanno ampliato il periscopio su quello che succedeva fuori da Londra e Stoccolma proprio mentre da quel periscopio si iniziavano a sentire molte più bombe sugli ospedali che tifoni.

A quel punto si capisce meglio perché Greta sia imbarcata per Gaza: «Non dovete chiedervi il perché di questa missione, dovete chiedervi perché è necessaria questa missione», ha detto prima di partire.

