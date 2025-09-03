L’impegno per Gaza contiene gli stessi elementi del percorso precedente per l’ambiente: lotta contro il colonialismo, azione radicale non violenta, intersezionalità delle cause e il proposito di non tenere il cambiamento climatico isolato dalle altre fratture del mondo
Clima e Gaza, Greta Thunberg ha sempre fatto politica: non può sorprendere che sia sulla Flotilla
03 settembre 2025 • 06:00
