La proposta di modifica alla Politica agricola comune post-2027 (quando scade l’attuale piano) è il primo effetto dell’economia di guerra verso la quale sta progressivamente transitando l’Europa e degli effetti che questa disgregazione rischia di avere sul futuro alimentare e ambientale dell’Unione. La dotazione della nuova Pac, secondo la Commissione, dovrebbe scendere da circa 380 miliardi di euro a un importo minimo incrementabile di 300 miliardi per gli anni 2028-2034. È una perdita di oltre il 20 per cento proprio mentre il bilancio pluriennale passa dai 1.200 miliardi del 2020-2027 ai 2mila del 2028-2034.

In questo scenario, la Pac post-2027 era stata vista come un test su come l’Europa vedesse se stessa e i suoi sistemi alimentari nei prossimi decenni: la risposta è preoccupante. L’agricoltura europea dovrà affrontare i dazi imposti da Donald Trump e la spaventosa tassa naturale dei danni del cambiamento climatico (già oggi 28 miliardi di euro l’anno, 40 a metà secolo) con una dotazione più bassa del ciclo precedente, perché la priorità e gli obiettivi stanno cambiando più velocemente del clima.

Smontare il Green deal

A lungo l’agricoltura era stata non solo la prima voce di spesa ma anche uno dei primari strumenti di coesione continentale, invece oggi retrocede non solo sul budget ma diventa anche un mezzo per seguire la strada opposta: disaggregare.

Tra gli inviti impliciti della Pac c’è anche: nel prossimo ciclo ognuno farà per sé. La parola chiave infatti è rinazionalizzazione, non solo perché i fondi aggiuntivi ai 300 miliardi base (partenariati nazionali e regionali, fondo di competitività) verranno decisi dai paesi membri in base alle loro priorità, ma anche perché saranno gli stessi paesi a definire le misure ambientali del nuovo ciclo.

Sulle condizionalità ambientali si passa dagli obblighi comuni agli incentivi nazionali. Saranno i singoli paesi a decidere strumenti e risorse per il rispetto degli ecosistemi agricoli. «La politica agricola comune rischia di frammentarsi in ventisette politiche nazionali», spiega Federica Ferrario, responsabile campagne di Terra!, associazione che già con il recente report La transizione tradita aveva denunciato come lo shock ucraino e la crisi del grano fossero stati usati come leva per minare tutto il Green deal europeo.

Invece di armonizzare la produzione di cibo con la transizione ecologica, l’Europa rischia di usarla come ariete per smontare il Green deal da dentro. È questo che ci racconta la nuova Pac: l’inedita sacrificabilità delle misure ambientali, come se fossimo arretrati di un trentennio invece di avanzare di sette, come prevederebbe la Pac.

Ambientalisti e produttivisti

Il paradosso è che la proposta della Commissione (che sarà ampliata a settembre e poi entrerà in un biennio di negoziati che si annunciano durissimi), ha scontentato tutti, ambientalisti e produttivisti, piccoli e grandi. È il segno che rischiamo di uscire da questi negoziati con un tradimento sistemico di tutta l’agricoltura europea, a prescindere dalla scala.

I trattori hanno protestato per due anni, anche in modi veementi, per trovarsi poi una Commissione in teoria più “amica”, che per ringraziarli li ha messi ai margini, privando il settore del 20 per cento del budget proprio quando serviva di più, nel contesto di dazi e guerre commerciali.

La situazione è cupa per paesi come Francia o Italia, dove la rilevanza dell’agroalimentare ha un peso più evidente. Per noi è un paradosso nel paradosso: il governo si è posto come interlocutore privilegiato per i problemi del settore agricolo, ma poi in Europa sta osservando impotente la svolta. Ora che non c’è più Frans Timmermans da agitare come capro espiatorio, i cercatori di alibi stanno passando tempi complicati: a questo punto della storia per la destra italiana è difficile capire con chi prendersela.

L’assenza di una visione

La Pac cambierà ancora, ma questa prima mossa è segno dei tempi: voler accontentare tutti, non riuscirci con nessuno, per l’assenza di una visione e di un’idea di futuro, perché tutto il peso è ormai spostato su altro, a partire dall’investimento sulla difesa. Per prepararci alle guerre ipotetiche, rischiamo di farci sfuggire di mano quella reale e quotidiana con gli ecosistemi.

Sul fronte ambientale rimangono soltanto misure palliativo, come la conferma del 35 per cento di target di spesa per misure a protezione del clima e della biodiversità, un obiettivo unico per ambiti molto diversi tra loro, con criteri così vaghi da giustificare l’accusa di greenwashing arrivata, tra gli altri, dal Wwf Italia.

Segnali positivi nella nuova Pac in apparenza ce ne sono, come il limite massimo ai pagamenti diretti e la degressività in base alla superficie agricola, nel tentativo di correggere il predominio delle grandi superfici e produzioni sul budget. Ma sono frammenti e brandelli di futuro, proprio quando una visione chiara e coerente con gli obiettivi a lungo termine sarebbe più importante. La combinazione di taglio, assenza di una guida comune e smantellamento degli obblighi ambientali rischia di lanciare l’agricoltura europea verso un futuro né sostenibile né sovrano, un paradosso niente male per i sovranisti.

