L’uragano Melissa è il messaggio della crisi climatica al pianeta e alla Cop30

Nel 2023 era uscito un paper scientifico firmato dai climatologi Michael Wehner e James Kossin sul bisogno di aggiornare la scala Saffir-Simpson, quella con cui da decenni misuriamo la potenza degli uragani. Quella ricerca era un monito, perché alla fine è arrivato l’uragano che ha sconvolto le nazioni insulari dei Caraibi e ricade nella nuova tassonomia della distruzione, con venti superiori ai 310 km/h.