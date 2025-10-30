Ambiente

L’uragano Melissa è il messaggio della crisi climatica al pianeta e alla Cop30

Ferdinando Cotugno
30 ottobre 2025 • 19:32

Nel 2023 era uscito un paper scientifico firmato dai climatologi Michael Wehner e James Kossin sul bisogno di aggiornare la scala Saffir-Simpson, quella con cui da decenni misuriamo la potenza degli uragani. Quella ricerca era un monito, perché alla fine è arrivato l’uragano che ha sconvolto le nazioni insulari dei Caraibi e ricade nella nuova tassonomia della distruzione, con venti superiori ai 310 km/h.

Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).