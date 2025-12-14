Borghesia, intellettuali (e Pd). Non è solo colpa di Elkann

true false

Dopo gli scioperi, gli appelli, i tavoli sotto-ministeriali, le ondate di indignazione, le prediche più banali che inutili sulla libertà di stampa minacciata, la denuncia del nullismo manageriale di John Elkann e dei suoi famigli, oggi facile, ma taciuta negli anni in cui il palazzo di via Cristoforo Colombo sede di Gedi piano dopo piano spegneva le luci e piombava nel buio, sormontato dalla scritta «affittasi». Dopo tutto questo, sarà però necessario chiedersi come sia stato possibile arrivare