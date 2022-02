I due imprenditori sarebbero vicini al clan dei Casalesi e "Belforte" di Marcianise, come emerso nell'ambito di un'inchiesta svolta nel 2014 dalla Squadra mobile di Caserta con il coordinamento dalla Dda di Napoli, e arrivata a sentenza di condanna presso la Corte di Appello, nel 2018, con una pena di cinque anni e cinque mesi di reclusione, e una multa di 4.600 euro.

Nel dettaglio, a uno dei due imprenditori sono stati sequestrati: tre società e 75 beni immobili ubicati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno, L’Aquila e Parma, comprendenti 18 terreni, 18 abitazioni, 2 opifici industriali, 36 garage/magazzini e una multiproprietà in costiera amalfitana, nonché 99 rapporti finanziari. Inoltre cinque autovetture, tra cui una Ferrari ed una Porsche, tre imbarcazioni e due rimorchi. Per l’altro è stata invece disposta l’amministrazione giudiziaria per il periodo di un anno delle sei aziende di sua proprietà.