Sulle colonne di questo giornale alcune settimane fa è uscito un articolo firmato da Giulia Addazi, in cui si parla, con grande competenza e precisione, dell’insegnamento della grammatica nella scuola italiana. L’autrice mette in luce, fonti alla mano, come dietro alla didattica di questa disciplina ci sia un’impostazione vecchia e sbagliata, che si basa sulla cultura del rispetto delle regole più che sull’apprendimento di una forma mentis dialettica e di un’idea della lingua come corpo vivo.

L’impostazione è vecchia perché si insegna ancora come cent’anni fa, nonostante i nuovi metodi di ricerca; è sbagliata perché sostenuta dall’idea che la grammatica sviluppi la logica. È infatti diffuso il luogo comune che riconoscere e individuare complementi allenerebbe questa nostra capacità in modo accurato, progressivo e approfondito.

Ma è poi così vero? Guido Calogero, Tullio De Mauro e diversi illustri esperti avevano già contrastato questa credenza. Se aggiungiamo che alla scuola primaria affrontiamo i primi rudimenti di analisi grammaticale e logica, che alle medie spalmiamo le tre analisi sui tre anni per riprendere – ancora e sempre nello stesso modo! – i medesimi argomenti al biennio delle superiori, è facile capire che qualcosa non va.

La domanda che per me ne consegue, quella su cui mi arrovello da tempo, è questa: perché la grammatica, trattata quasi sempre a suon di lezioni frontali, lettura di manuale, batterie di esercizi, memorizzazione e applicazione delle regole, resta l’accesso privilegiato, se non addirittura l’unico, all’apprendimento della lingua italiana? Perché non si fanno nemmeno due soldi di etimologia, filologia, linguistica, comunicazione? Non di certo perché non è possibile insegnare con metodo queste materie a bambini e adolescenti.

Addazi ci riferisce in maniera sintetica lo stato dell’arte della didattica della grammatica, citando alcuni libri effettivamente determinanti e che ogni insegnante dovrebbe conoscere, tra cui mi limito a citare Le regole e le scelte di Michele Prandi e Cristina De Santis (2006, UTET). È un punto nodale dell’articolo poiché fa sorgere una considerazione scomoda, probabilmente antipatica: troppo pochi conoscono quei volumi.

Quanti docenti di Lettere, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, li hanno studiati e ci hanno meditato per applicarne gli spunti a loro più congeniali e uscire dalla confort zone di metodologie ormai stantie e palesemente inefficaci? Quanti hanno messo in discussione il loro modo di insegnare questa materia?

Attenzione: non è un j’accuse contro il corpo docente. Il fatto che questi testi siano letti da singoli interessati ma non rientrino tra le nuove conoscenze da acquisire in modo sistematico dalla categoria mette in luce due problemi di carattere politico, per niente originali ma necessari da ribadire.

Il primo è la mancanza di formazione dei docenti, anzi, di una formazione permanente. Le cose non sono cambiate da quando ormai vent’anni fa presi l’abilitazione con la SSIS e, per non retrocedere in graduatoria, ero costretto a iscrivermi anche alle università online, che proponevano corsi registrati o tenuti da docenti senza alcun curriculum.

Sulla carta erano l’unica possibilità di formazione: una formazione coatta e di pessima qualità da pagare di tasca propria, che lo Stato foraggia da molti anni in maniera crescente. Ancora oggi è così: la formazione non si sceglie quasi mai per la voglia di imparare o perché il sistema ministeriale impone aggiornamenti metodologici, didattici e pedagogici, altrimenti non si comprenderebbe perché spieghiamo ancora molte materie nello stesso modo in cui le abbiamo imparate da studenti.

Ecco perché il problema è, come dicevo, politico: per conoscere i libri citati da Addazi la formazione andrebbe resa obbligatoria, capillare, retribuita, interna all’orario di lavoro, agevolata o almeno fortemente sostenuta con investimenti e non con proclami.

La seconda ragione per cui didattiche innovative e più efficaci per la grammatica – ma non vale solo per la grammatica – non scalfiscono minimamente le vecchie è che università e scuola non si parlano. La prima ha sempre dialogato poco con la seconda, di recente ancora meno.

Del resto nessuno obbliga gli atenei a farlo e dunque le due istituzioni si muovono su binari paralleli. Anche quando l’università si occupa di didattica della scuola o forma delle task force per monitorare livelli e metodi dell’apprendimento scolastico, la scuola non viene coinvolta, non diventa protagonista.

Resta cavia, oggetto e non soggetto di indagine. È paradossale ma è così: si fa ricerca sulla scuola senza che lei lo sappia. I risultati di queste ricerche, poi, restano troppo spesso all’interno dei dipartimenti, non vengono condivisi e non si trasformano in proposte di soluzioni e di lavoro declinabili nelle classi. È un controsenso non da poco, che allontana ancora di più un docente di scuola che vorrebbe rimettere piede, anche solo per respirare l’aria che tira, in un’aula universitaria e che disincentiva un accademico a fare altrettanto.

Sempre negli anni in cui seguivo la SSIS (2006), le lezioni sulla didattica dell’Italiano o del Latino le tenevano professori ordinari che non avevano mai insegnato in una scuola: il più delle volte ripetevano ciò che avevano spiegato il mattino a lezione nel loro corso tradizionale.

Da allora ad oggi le cose non sono cambiate, si sono semmai cristallizzate in metodi che prevedono l’apprendimento pedissequo. In questo continuo riferirsi alla tradizione ci si dimentica che la nostra cultura, a differenza di alcune orientali, non prevede l’apprendimento di testi sapienziali che non possono essere messi in discussione, ma nasce dal dialogo platonico, la forma democratica per eccellenza dove le posizioni degli attori sono di pari dignità, dove tutto ogni volta viene vagliato e rimesso in discussione fino alla dimostrazione e all’accordo.

Questo continuo appellarsi alla nostra tradizione culturale, che accompagna quasi tutte le dichiarazioni del ministro, oltre che contestabile è riduttivo e posticcio.

Anzi, non è esagerato sostenere, che la politica è come il dialogo platonico: servirebbe a creare le condizioni affinché le componenti di una comunità si parlino rendendo il sapere uno scambio attivo, che tenga conto dei cambiamenti, delle scoperte e dei nuovi strumenti di indagine. Un sapere vivo e aggiornato, il solo che ha senso offrire a chi ha bisogno di imparare.

