Quello in edicola e online il 23 dicembre è il numero 100 di Domani. Per festeggiare questa ricorrenza, abbiamo deciso di scegliere alcune delle nostre prime pagine, per permettervi di votare la vostra preferita. È un modo simbolico per saldare il legame che dall’inizio ci lega alla comunità dei nostri lettori. Scegliere una quarantina di prime pagine fra le 100 per noi non è stato facile: ora spetta a voi scegliere la vostra preferita. Noi nel frattempo stiamo già lavorando alla prima pagina del Domani di domani.

© Riproduzione riservata