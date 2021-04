L’atmosfera è quella dell’inizio di certi film di Woody Allen, il profumo è quello del caffè e a suonare è un pianoforte, come in un vecchio musical. Domani presenta “Coffee for two”, da un’idea di Giorgia Carofiglio, il primo podcast di Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. Un dialogo sui temi che più stanno a cuore a entrambi, mettendo da parte gli attriti fisiologici tra un padre e sua figlia. Come diceva qualcuno: «I figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto, e anche un paio che non gli hanno mai fatto». Un podcast di 10 puntate, una a settimana, ogni lunedì: per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, cliccate qui.

Nella settima puntata del podcast Coffee for two, Giorgia e Gianrico Carofiglio si concentrano sulle città, fulcro della nostra vita sociale e culturale. Negli ultimi anni, però, il nostro rapporto con le città che ci ospitano è gradualmente cambiato: oggi, infatti, sembra che abitare in grandi centri comporti una inevitabile impossibilità a vivere in modo sostenibile. Le statistiche parlano chiaro: le città occupano solo il 2 per cento della superficie terrestre, eppure consumano tre quarti delle risorse del pianeta. Per quanto tempo ancora si potrà andare avanti con questo ritmo? Per fortuna, non mancano in tutto il mondo esempi virtuosi. E’ attraverso quelli che padre e figlia ci raccontano che un’altra idea di città è possibile. Soprattutto in un periodo come questo, in cui la pandemia ci ha insegnato che tutto può essere messo in discussione.

Montaggio e sonorizzazione: Stefano Tumiati

Voce sigla: Roberto Uggeri

Pianista per sigla: Pietro Ubaldi

