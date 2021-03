L’atmosfera è quella dell’inizio di certi film di Woody Allen, il profumo è quello del caffè e a suonare è un pianoforte, come in un vecchio musical. Domani presenta “Coffee for two”, da un’idea di Giorgia Carofiglio, il primo podcast di Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. Un dialogo sui temi che più stanno a cuore a entrambi, mettendo da parte gli attriti fisiologici tra un padre e sua figlia. Come diceva qualcuno: «I figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto, e anche un paio che non gli hanno mai fatto». Un podcast di 10 puntate, una a settimana, ogni lunedì: per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, cliccate qui.

Nella terza puntata di Coffee for two si parla del dibattito sempre attuale sul politicamente corretto. È possibile e accettabile, in una società sana, concedersi di poter ridere su tutto e tutti? Giorgia e Gianrico Carofiglio partono da questa domanda, che li vede almeno inizialmente su due posizioni opposte, per esplorare tutta una serie di fenomeni che fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni. Qual è il limite del diritto di satira? Quando il politicamente corretto si trasforma in una dittatura della minoranza? E soprattutto come fare per far coesistere due pensieri diversi senza per forza doverne censurare uno? Padre e figlia sperimenteranno sulla loro pelle quanto è difficile trovare una sintesi tra due idee tra loro opposte.

Montaggio e sonorizzazione: Stefano Tumiati

Voce sigla: Roberto Uggeri

Pianista per sigla: Pietro Ubaldi

