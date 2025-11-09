Com’è vecchia la nuova maturità: la scuola come ginnastica di esami

Il vero elemento di novità introdotto da Valditara con queste sue nuove misure consiste proprio nel loro carattere d’urgenza, come se stavolta ci fosse davvero un bisogno impellente da soddisfare. Il sospetto è che il decreto sia soprattutto una reazione e una risposta alle proteste degli e delle studenti che durante l’estate hanno boicottato la prova orale, attirando con il loro gesto l’attenzione dell’opinione pubblica