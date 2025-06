Urne aperte da questa mattina e fino a domani alle ore 15. L’Italia è chiamata a esprimersi su cinque quesiti referendari: quattro in materia di lavoro e uno di cittadinanza.

Chiare le prese di posizione dei partiti. Sul fronte dell’opposizione, il Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa hanno fatto campagna per votare Sì a tutti e cinque i quesiti. Leggermente diversa la posizione del Movimento 5 Stelle, che è per il sì ai quattro quesiti sul lavoro e per la libertà di coscienza sul quinto in tema di cittadinanza.

Di segno opposto invece Italia Viva e Azione, che hanno invitato i loro elettori a votare No ai quattro quesiti promossi dalla Cgil e Sì a quello sulla cittadinanza. L’appello a votare al referendum è arrivato da tutti i leader del centrosinistra che si sono riuniti sul palco di San Giovanni al termine della manifestazione per Gaza. Nei giorni scorsi avevano invitato a recarsi alle urne oggi prima delle 11, ovvero prima della prima rilevazione dell’affluenza, così da dare un segnale di forza, utile a contrastare l’idea che il quorum sia impossibile da raggiungere.

Il centrodestra si è compattamente schierato per l’astensione. La premier Giorgia Meloni, invece, ha scelto una via peculiare: si recherà al seggio per rispetto istituzionale ma non ritirerà le schede, quindi non voterà e non verrà conteggiata per il raggiungimento del quorum. «È tutta una questione interna alla sinistra, sono cose fatte da loro che chiedono di abrogare», è stata la sua analisi.

Trattandosi di un referendum abrogativo, perché abbia successo è necessario raggiungere il 50 per cento dei votanti più uno. Soglia ardua e virtualmente impossibile da raggiungere in questi tempi in cui tende a prevalere l’astensionismo: l’ultimo ad aver superato la soglia è stato, nel 2011, quello sull’acqua pubblica, il nucleare e il legittimo impedimento.

Tuttavia, anche se il quorum non verrà raggiunto, l’esito referendario avrà comunque riflessi politici.

Il successo

A prescindere dal superamento del 50 per cento più uno, infatti, il Partito democratico ha fissato la sua asticella. «La premier Meloni ha preso alle elezioni 12 milioni e 300mila voti, se al referendum andassero a votare 12 milioni e 400mila persone, sarebbe un avviso di sfratto alla presidente del Consiglio», è stato il ragionamento del capogruppo in Senato, Francesco Boccia. In percentuale, intorno al 25 per cento. In realtà, questa è considerata la soglia minima perché non si possa parlare di flop. La speranza del Pd per dirsi soddisfatti dell’esito è quella di sfondare la soglia del 35 per cento, vista anche la grande mobilitazione della Cgil sui quesiti sul lavoro. Di certo però sotto il 25 per cento si aprirebbe una riflessione interna sia intorno alla segretaria Elly Schlein che alla Cgil di Maurizio Landini.

Le stime circolate negli ultimi giorni fisserebbero come raggiungibile un risultato tra il 35 e il 40 per cento. Se veramente si arrivasse a queste percentuali, il risultato sarebbe festeggiato come un successo enorme e soprattutto sarebbe un segnale forte in due direzioni: la prima interna, sul fatto che i temi del lavoro e della cittadinanza riescono a coagulare oltre un terzo dell’elettorato, spazzando via il passato renziano del Jobs Act; una seconda rivolta al centrodestra, per mettere in difficoltà il governo proprio su questi argomenti.

Non solo: il voto servirà anche indirettamente in vista delle prossime regionali, per calcolare lo zoccolo duro di votanti a sinistra nelle singole regioni al voto (Veneto, Puglia, Campania, Toscana, Marche). Non un calcolo matematico, ma un’indicazione utile sì.

La sconfitta

Sul fronte del centrodestra, invece, l’intenzione è quella di ridimensionare qualsiasi risultato che non sia il superamento del quorum. «Se non si raggiunge il 50 per cento il referendum è nullo. Noi pensiamo che su certi temi importanti il luogo migliore per discuterne a livello democratico sia il parlamento», ha tagliato corto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.

Questa del resto è la linea di tutti nella maggioranza: nessuna speculazione sulle percentuali, invito ad andare al mare e sottolineatura sulla incomprensibilità dei quesiti – in particolare quelli sul lavoro – quando invece bisognerebbe procedere a una riforma organica e non procedere col taglia e cuci.

Tuttavia è chiaro che un segnale questo referendum lo darà. Da sempre, infatti, questo tipo di voto popolare diventa anche un termometro della salute del governo. La soglia fissata, in negativo, è quella del referendum del 2022 sulla giustizia promosso da Lega e Radicali: sotto quel 20 per cento sarebbe certamente un successo per la maggioranza, che potrebbe dormire sonni più che tranquilli.

Per questo nel centrodestra circolano tre numeri: sotto il 30 per cento si potrà parlare di flop di Pd e Cgil; intorno al 35 per cento sarebbe un risultato considerato coerente con la massiccia mobilitazione delle opposizioni; se invece si sfondasse la soglia del 40 per cento, allora qualche preoccupazione dovrà necessariamente sorgere, anche a palazzo Chigi.

© Riproduzione riservata