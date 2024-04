Funzionalità degli oggetti ed elementi estetici. Coniugare utilità e bellezza si può. Ed è quello che fa Unduetrestella per la Design week, la settimana in cui Milano si trasforma in un museo a cielo aperto.

Con le sue 11 installazioni dedicate ai più piccoli, l’associazione presenta una riflessione sul design e sulla bellezza come strumenti d’inclusione. E lo fa per la prima volta negli spazi di Tog, la fondazione di Carlo De Benedetti (editore di questo giornale) nata dieci anni fa come centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche.

«Una grande scommessa per dimostrare come anche il design legato al mondo del bambino è una ricetta per vivere in un mondo più affascinante», spiega Paola Noè, fondatrice di Unduetrestella, piattaforma dedicata ai brand che si occupano di infanzia.

Giocattoli in legno e lampade a forma di fiore, silent book e sedie fatte interamente in tessuto. Undici installazioni che da oggi e fino al 21 aprile saranno esposti all’interno dei 3mila metri quadrati della Fondazione Tog in via Livigno 1 a Milano. «Tog fa tante cose utili per l’inclusione dei bambini», sottolinea Paola Noè, «per questo ci siamo subito fatti avanti».

I progetti

Designer internazionali selezionati da Unduetrestella espongono progetti legati al mondo dei più piccoli. Tra questi, Petit Retro è un brand che ha creato un’installazione ad hoc, Ludico, fatta di cuscini in tessuto a forma di sedia. «Per far sentire a proprio agio quei bambini che non riescono a sedersi», spiega Noè.

Dal Brasile arriva un’installazione, Flora, fatta di lampade luminose a forma di fiore, realizzata da Omegalight in partnership con Furf design studio. Ci sono poi animali monocromatici, come quelli di Adada, e i set di Happy Squares composti da pannelli assemblabili liberamente dai bambini, pensati per stimolarne la immaginazione.

Nell’esposizione la creatività non è solo materiale. Lil’Gaea, ad esempio, mette a disposizione wall stickers per creare «favole felici». Ma sono i giocattoli i veri protagonisti: dalle carte animate di Corraini edizioni ai giochi in legno di Eperfa fino a quelli destrutturati e multifunzionali di Moluk.

Attenzione a tutte le età

Oggetti per bambini, ma non solo. «Il brand che più si avvicina alle attività di Tog è il thailandese Plantoys, con una collezione di prodotti realizzati insieme a partner che si occupano di malattie degenerative», spiega Paola Noè. «L’ obiettivo è fare in modo che i loro giocattoli siano usati sia da bambini che da anziani con problemi cognitivi, per allenare le capacità compromesse attraverso il divertimento. L’infanzia è spesso un momento della vita simile a quello della vecchiaia».

La parola d’ordine dell’esposizione è “bellezza”, «che non è sempre sinonimo di colore, ma ha a che fare anche gli elementi che fanno immaginare qualcosa di più grande, quel che più interessa il design per i bambini», conclude Noè.

Durante il Fuorisalone, le esposizioni di Unduetrestella non saranno sole. Ci sarà Mara Bragagnolo, interior designer che, con il suo nuovo progetto Nook, presenterà arredi pensati per rispondere alle esigenze e attività dei bambini autistici.

E poi FabLab, un laboratorio per la creazione di soluzioni personalizzate per favorire l’autonomia di ragazzi con disabilità. Per una settimana il design farà da padrone negli spazi di via Livigno, dove Tog ha dato vita nel 2023 a un polo che offre cure riabilitative gratuite a bambini con patologie neurologiche.

