In sessant'anni è cambiata la geografia, la provenienza i sogni e le aspettative di chi si trasferisce: con Edith Pichler ripercorriamo la storia dei migranti italiani in Germania, sino ai giorni nostri

Dopo la puntata in solitaria, tornano le interviste dei Barbari. Questa volta partecipa Edith Pichler che insegna all’Università di Potsdam e che, come ci ricorda all’inizio della chiacchierata, ha tutti e quattro i nonni nati nell’Impero austroungarico. È quindi da sempre legata all’Italia, dov’è nata, e alla Germania, dove vive e lavora.

Oggi ci occupiamo di immigrazione italiana in Germania. Cerchiamo di raccontare il viaggio di quanti partivano decenni fa, i cosiddetti Gastarbeiter (il primo accordo tra Roma e Berlino per l’ingresso di lavoratori italiani in Germania è del 1955). Ascoltiamo le voci di bambini italiani che, in un vecchio servizio della Rai, raccontano di giocare a pallone da soli perché gli altri bambini li evitano: «Loro ci chiamano Spaghetti e noi li chiamiamo Kartoffel».

Una storia che Pichler racconta, riportandoci agli anni Sessanta e Settanta quando, nel pieno delle mobilitazioni del movimento studentesco, alcuni giovani italiani a Berlino decidevano di spostarsi per qualche tempo nel resto della Germania, lì dove più consistente era la presenza di connazionali, per divulgare idee, progetti e speranze del movimento, in particolare fra gli operai.

Sono passati molti anni, ma il flusso di italiani in partenza verso la Germania non si è fermato. Proviamo a capire anche chi sono questi nuovi connazionali che tentano la strada tedesca e cosa cercano. Con il rischio, sottolineato da Pichler, che con i social le persone tendano a isolarsi un una bolla virtuale “nazionale”, rendendo ancora più difficile l’integrazione in Germania.

Tra le soluzioni si ragione di estendere i diritti politici alla cittadinanza europea: diamo il diritto di voto a chi lavora qui.

