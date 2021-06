L’avvocato Piero Amara, arrestato dalla procura di Potenza, è coinvolto nei principali scandali italiani degli ultimi anni: dall’Ilva all’Eni passando per il Csm: chi è e cosa bisogna sapere su di lui per seguire le inchieste di questi giorni

DOMANI TALK: “Lo spiegone del caso Amara”

Piero Amara, l’avvocato siciliano arrestato dalla procura di Potenza, è un personaggio coinvolto in alcuni dei principali scandali degli ultimi anni: dall’Ilva di Taranto, all’Eni passando per lo scandalo del Consiglio superiore della magistratura. Sono vicende complicate e spesso difficili da comprendere per i non addetti ai lavori, ma allo stesso importanti. Giulia Merlo, che per Domani segue la cronaca giudiziaria, cerca di spiegare al meglio questa vicenda anche a chi ne sa poco o nulla.

