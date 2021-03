Braccio di ferro in corso sul condono inserito nel decreto Sostegno e fortemente voluto dalla Lega, dichiarato «imprescindibile» da Forza Italia e sostenuto anche dal Movimento cinque stelle.

Il consiglio dei ministri che era stato annunciato per le quindici, alle diciotto non è ancora iniziato e la prima conferenza stampa del governo di Mario Draghi con cui il nuovo premier si doveva finalmente presentare alla stampa, sembra appesa al favore agli evasori confezionato da una parte della maggioranza. Il premier Mario Draghi avrebbe proposto lo stralcio per le cartelle con un reddito che non superi i 30mila euro, e fino al 2011 al massimo- sarebbe stata rifiutata dal partito di Matteo Salvini, che vuole un intervento più incisivo.

Vaccini e condoni

Se la migliore strategia di ripresa economica al momento è un buon piano di vaccinazione, allora è facile capire perché nel decreto “sostegno”, la legge attesa da più di due mesi da aziende e lavoratori colpiti dalla crisi, ci sia il via libera alle vaccinazioni in farmacia somministrati da farmacisti formati appositamente e 5 miliardi di finanziamento. Non altrettanto si può dire del condono dei 66 milioni di cartelle fiscali fino a cinquemila euro non pagate dal 2000 al 2015 che è stato sostenuto da Forza Italia – «imprescindibile», lo ha definito il partito di Silvio Berlusconi – , Lega e anche dal Movimento cinque stelle. Secondo gli esperti il condono vale almeno un miliardo cioè la stessa cifra con cui il decreto rifinanzia il fondo per il reddito di cittadinanza, di cui ormai beneficiano in Italia 1,5 milioni di nuclei famigliari. I numeri della crisi economica e sociale hanno convinto il primo ministro Mario Draghi a varare il decreto che vale uno scostamento di bilancio da 32 miliardi già con in testa l’idea che ne servirà un successivo per nuovi interventi.

Ma il condono toglie risorse preziose alla fiscalità generale proprio quando ce ne sarebbe più bisogno. «Se davvero si vuole intervenire a favore di chi ha pagato la crisi si cancelli le imposte future, non le evasioni conclamate e certificate degli anni passati», dice l’ex ministro Vincenzo Visco che fa notare che le cartelle sono cumulabili, quindi uno stesso soggetto può aver evaso ben più dei 5mila euro che fanno chiamare molti un mini condono. Del cosiddetto magazzino fiscale dell’agenzia delle entrate solo il 15 – 20 per cento è ancora esigibile, ma allora sostengono partiti come il Pd, Leu e Iv, si faccia pulizia di ciò che non può più essere riscosso e non si condoni a chi può ancora pagare.

Già solo il rinvio dei pagamenti fino ad aprile, legato alle nuove restrizioni imposte per via della pandemia, costerà secondo la relazione al decreto 1,32 miliardi di euro.

Le altre misure

Sul fronte degli aiuti la norma archivia definitivamente il sistema rigido dei codici Ateco. Sono previsti versamenti diretti per tutte le imprese, partite Iva e professionisti con un fatturato fino a dieci milioni di euro che nel 2020 hanno registrato un calo di fatturato medio annuo rispetto al 2019 almeno del 30 per cento. Tre miliardi sono destinati a finanziare la proroga della cassa integrazione Covid: tutti potranno usufruire di altre 13 settimane tra aprile e giugno e al massimo 28 settimane tra aprile e dicembre. Per le aziende che si possono avvalere della cassa integrazione ordinaria il blocco dei licenziamenti è previsto fino a e fino a ottobre per chi invece non è tutelato e usufruisce della cassa Covid.

Gli intermittenti, gli autonomi senza partita Iva e gli stagionali riceveranno un’indennità di 2.400 euro. Oltre al finanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza e all’ampliamento delle possibilità di accesso al reddito di emergenza per chi ha usufruito prima delle indennità di disoccupazione e per chi è in affitto, viene anche aumentato di 50 milioni il finanziamento del fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti per gli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa: serve come contributo a chi riduce i canoni di affitto.

© Riproduzione riservata