Abbattere il tabù della patrimoniale, rivedere la tassa di successione

true false

Ci siamo cascati di nuovo. È novembre e la legge di Bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare. In questo contesto, la politica è tornata a discutere di patrimoniale. Un confronto più ideologico che concreto. Con la destra che agita lo spauracchio dello stato che «entra nelle case» degli italiani per rubare i loro risparmi. Il dibattito, ormai sterile, è ben riassunto delle parole pronunciate alcuni giorni fa dalla presidente del Consiglio: «Con la destra al governo non ci sarà nessuna patrim