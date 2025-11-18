Abbattere il tabù della patrimoniale, rivedere la tassa di successione

Quello sull’introduzione di un’imposta che riequilibri il carico fiscale è un confronto più ideologico che concreto. Con la destra che agita lo spauracchio dello stato che «entra nelle case» degli italiani per rubare i loro risparmi. Parlare di patrimoniale e di imposta di successione non significa invocare espropri, ma riconoscere che un sistema equo non può tassare chi lavora più di chi eredita
Ci siamo cascati di nuovo. È novembre e la legge di Bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare. In questo contesto, la politica è tornata a discutere di patrimoniale. Un confronto più ideologico che concreto. Con la destra che agita lo spauracchio dello stato che «entra nelle case» degli italiani per rubare i loro risparmi. Il dibattito, ormai sterile, è ben riassunto delle parole pronunciate alcuni giorni fa dalla presidente del Consiglio: «Con la destra al governo non ci sarà nessuna patrim