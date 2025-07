La concorrenza di Istanbul e degli arabi. La necessità di uno sforzo delle istituzioni, dal governo a quelle locali, per garantire all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino di competere ad armi pari con i player in grande sviluppo. E la sfida per cambiare il disegno della riserva nelle zone lungo il litorale.

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma (AdR), racconta a Domani gli obiettivi e le strategie per garantire all’Italia di essere una meta turistica attrattiva. Senza cedere passeggeri ad altri paesi.

Lo scorso anno a Fiumicino sono arrivati 49,2 milioni di passeggeri. Le stime prevedono un aumento?

Nel 2024 c’è stata una crescita di quasi il 25 per cento rispetto al 2023 e ha posizionato Fiumicino in testa ai concorrenti europei. Nel 2025 ci attendevamo un assestamento e invece c’è crescita del 6-7 per cento.

Sarà superato il tetto dei 50 milioni di passeggeri.

Lo supereremo di slancio, credo che andremo oltre i 52 milioni. E stiamo continuando a crescere anche sulla qualità, sull’apertura ai mercati. Continuiamo a crescere sul Nord America, avremo due voli giornalieri su Seattle.

Fino a quanto si può crescere prima della saturazione?

L’aeroporto può accogliere una maggiore domanda soprattutto nei mesi di bassa stagione. In estate è pressoché pieno, soprattutto in alcune fasce. L’aeroporto deve perciò espandersi per garantire l’accoglienza di altri passeggeri.

Esiste il rischio di non accoglierli tutti?

C’è il pericolo di tracimazione di domanda, subito accolta da altri competitor. Abbiamo attori che hanno già preso tanto traffico.

Quali sono i competitor più temibili?

Dubai e Abu Dhabi sembrano lontani, ma sono diventati grandi concorrenti. Intercettano il traffico che passa, sfruttando le grandi linee aree. Ma ce n’è un altro, più vicino, che sta facendo la Dubai dietro il cortile di casa, ed è Istanbul. È un aeroporto da 100 milioni di passeggeri che nell’arco di 4-5 anni raddoppierà arrivando a 200 milioni. Sfrutta una linea aerea, la Turkish Airlines, che è interconnessa con tutto il mondo. Ha 200 voli a settimana con l’Italia. Stanno drenando il mercato di qualità.

Cosa può fare lo stato per sostenere il Da Vinci rispetto a questo player così forti?

Lo stato non deve metterci risorse economiche, deve accompagnare il nuovo Piano di sviluppo, che segue una traiettoria di investimenti già definita. Con questo piano, cambierà il disegno della riserva, ma il saldo sarà quantitativamente zero e qualitativamente positivo.

Per quale motivo?

Zone ad alto pregio naturalistico-archeologico saranno messe a disposizione della comunità. Questa è una partnership pubblico-privata che può essere da traino per ulteriori progettualità, intorno all’aeroporto, in genere di competenza pubblica. Questo potrebbe essere annesso al perimetro di investimento tipicamente più aeroportuale.

Intanto serve una strategia politica per far crescere l’offerta turistica.

La politica deve avere l’obiettivo di ingrandire la casa Italia, portare più persone. Noi andiamo, come Adr, in giro per il mondo a proporre la destinazione Roma e il prodotto aeroporto. Certo, c’è poi bisogno che la macchina aeroportuale deve essere in grado di digerirla. Questo concetto è stato riportato alla politica, alle istituzioni, alle autorità locali.

Quindi occorrono più terminal o comunque terminal più grandi?

Occorrono terminal, certo. Ma anche una riorganizzazione del sistema delle piste, che deve garantire più capacità per far arrivare più aerei e favorire una maggiore efficienza acustica per i cittadini. Una nostra pista passa lungo una zona densamente abitata (tra Fregene e Fiumicino, ndr) e non possiamo implementarla perché provocherebbe malessere alla cittadinanza. Il riassetto deve portare gli aerei più lontani dalle orecchie di chi vive in quelle zone.

Per ampliare la proposta su quali altri mercati punterà Adr nei prossimi anni?

Puntiamo al consolidamento sul Nord America, che è cresciuto molto negli ultimi tre anni. Lo ritenevamo un mercato maturo, invece l’aumento è stato di circa il 25 per cento. La Cina ha recuperato il traffico nazionale, ma ci aspettiamo un ulteriore recupero. Attendiamo un ritorno maggiore dall’India. A medio-lungo termine guardiamo al Sudamerica, e all’Africa, che rappresenta il futuro. Roma ha un posizionamento geografico favorevole.

I riconoscimenti internazionali dati a Fiumicino si sono concentrati sulla sostenibilità. Cosa prevedete per il futuro?

Attenzione all’acqua, la gestione dei rifiuti, la decarbonizzazione con l’abbattimento delle emissioni. Abbiamo in programma un investimento di 200 milioni sul fotovoltaico, che si innesta sul più grande parco fotovoltaico in un aeroporto europeo. Al più tardi arriveremo nel 2030 alle emissioni zero.

