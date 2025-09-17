Hotel, energia e industria delle armi: gli affari dell’Arabia Saudita in Italia

Il socio del possibile compratore del gruppo Gedi è il fondo saudita, cioè bin Salman. Non è l’unico interesse nel nostro Paese. La monarchia ha intensi rapporti economici con aziende italiane e con colossi controllati dallo Stato. Le garanzie di Sace
«Partenariato strategico». Così la premier Giorgia Meloni ha definito il rapporto tra Italia e Arabia Saudita lo scorso gennaio, quando è andata a fare visita al principe ereditario Mohammed bin Salman, spiegando che la relazione tra i due Paesi d’ora in poi non si baserà più solo sui rapporti commerciali, ma su una «vera cooperazione». Sembrano lontanissimi i tempi in cui – era l’ottobre 2018 – Meloni dichiarava: «Con la barbara uccisione del giornalista Khashoggi, l’Arabia Saudita getta la mas