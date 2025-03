Se il BancoBpm completerà con successo, come ormai sembra scontato, l’opa in corso su Anima, la società di gestione del risparmio quotata in Borsa, il nuovo acquisto potrebbe pesare più del previsto sul patrimonio dell’istituto di credito milanese. Un rischio che non è solo contabile, visto che questi oneri supplementari, e imprevisti, potrebbero convincere Unicredit a ritirare l’Ops sul Banco annunciata alla fine del novembre scorso.

La nuova incognita, un’incognita che grava su un’operazione già di per sé complicata, si è materializzata ieri dopo che è diventato di pubblico dominio il parere formulato dalla Bce che nega l’applicabilità dei benefici del cosiddetto Danish Compromise all’acquisizione di Anima.

Dal BancoBpm è subito arrivata la precisazione che la pronuncia di Francoforte, a cui la banca aveva chiesto lumi mesi fa, non è ancora definitiva.

Lo sconto non c’è più

L’ultima parola, infatti, spetta all’Eba, l’autorità bancaria europea, che ancora non si è pronunciata. Sembra però improbabile che quest’ultima contraddica la Bce. Di questo deve essere convinta anche la maggioranza degli investitori, visto che ieri in Borsa l’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha perso più del 4 per cento.

Lo scivolone si spiega in parte col fatto che, se davvero il Danish Compromise non venisse applicato, Unicredit quasi certamente potrà evitare di rivedere al rialzo la propria offerta. Nelle ultime settimane, infatti, la quotazione del Banco è cresciuta molto di più rispetto a quella del suo pretendente, che ha messo sul piatto 175 titoli ogni mille della controparte.

Fin da subito l’ops è quindi andata fuori giri e la Borsa scommetteva su un imminente rilancio da parte di Unicredit. Ieri invece, alla fine della seduta borsistica, lo scarto si era ridotto a poco più dell’1 per cento e a questo punto lo scenario resta più che mai incerto.

Forse, ma non è detto, già oggi si potrebbe capire qualcosa in più delle intenzioni dei due contendenti, visto che sono in calendario l’assemblea dei soci di Unicredit e anche una riunione del consiglio di amministrazione di BancoBpm. All’ordine del giorno di quest’ultimo c’è l’esame dell’andamento dell’offerta su Anima, che ha già raccolto le adesioni di circa il 47 per cento del capitale della società di gestione del risparmio.

È probabile che il board si riservi di attendere la pronuncia finale dell’Eba prima di prendere qualunque decisione, anche se nelle settimane scorse aveva già fatto presente che nel caso di mancata applicazione del Danish Compromise l’impatto sul patrimonio sarebbe stato comunque gestibile senza grandi problemi e senza compromettere, per esempio, i programmi di distribuzione dei dividendi nei prossimi anni.

Via di fuga

Andrea Orcel, il numero uno di Unicredit, si è invece lasciato aperta una via di fuga precisando che si riservava di rinunciare all’ops qualora dalle authority europee fosse arrivato uno stop ai benefici del Danish Compromise. Orcel potrebbe precisare meglio le sue intenzioni, se il tema, com’è probabile, dovesse emergere in assemblea, che tra l’altro sarà chiamata a votare l’aumento di capitale al servizio dell’offerta per il Banco.

L’ops sulla banca di Castagna è solo uno dei tre fronti su cui è impegnato il capo di Unicredit, che in Germania ha appena ricevuto via libera della Bce per salire fino al 29,9 per cento di Commerzbank, di cui ha già rastrellato il 18,5 per cento tra azioni e strumenti derivati.

Mentre l’operazione tedesca avrà tempi lunghi, la resa dei conti su Generali potrebbe arrivare in meno di un mese, all’assemblea dei soci della compagnia in calendario per il 24 aprile. Quel giorno la cordata di Francesco Gaetano Caltagirone ed eredi Del Vecchio andrà all’attacco di Mediobanca e i soci saranno chiamati a scegliere tra le liste di candidati al consiglio di amministrazione proposte dai due contendenti. E Unicredit, forte del suo 10 per cento circa di Generali, potrebbe decidere l’esito dello scontro.

Lo stipendio di Orcel

Anche in questo caso Orcel non ha fin qui escluso nessuna opzione. Il tempo stringe, però. Questione di giorni, settimane al massimo e i nodi verranno al pettine. Già domani invece è atteso il voto dell’assemblea, non vincolante, sul ricchissimo compenso di Orcel per il 2024: 13,2 milioni contro i 9,6 milioni del 2023.

La retribuzione dell’amministratore delegato è finita nel mirino dei proxy advisor Glass Lewis e Iss, cioè le società che orientano i voti degli investitori istituzionali. Entrambi hanno consigliato di bocciare in assemblea il compenso dell’amministratore delegato. Oggi capiremo se la proposta farà breccia tra i soci.

© Riproduzione riservata