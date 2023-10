Con lo spread al livello di guardia e i rendimenti dei Btp ai massimi degli ultimi dieci anni, nelle stanze del governo aumenta di giorno in giorno l’ansia da debito pubblico. Il mal di pancia scherzosamente evocato un mesetto fa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, trova la sua spiegazione nei numeri della manovra finanziaria appena varata, numeri che di fatto non offrono soluzioni al problema. Anzi, nell’arco dei prossimi tre anni, il rapporto tra debito e pil continuerà a oscillare attorno al 140 per cento senza riduzioni significative. Il Tesoro si muove su un sentiero sempre più stretto. Con i tassi che resteranno su livelli elevati ancora a lungo, anche la spesa per interessi che grava sui conti pubblici è destinata ad aumentare. D’altra parte, Giorgetti non può permettersi di abbassare la guardia sul fronte dei collocamenti di titoli di stato. E proprio questa, al momento, è l’incognita che più preoccupa il ministro.

Bce in ritirata

L’anno prossimo, infatti, gli acquisti dei Btp targati Italia da parte della Bce sono destinati a diminuire ancora. Il governo, quindi, dovrà trovare investitori pronti a riempire i varchi aperti dalla ritirata della banca di Francoforte. Una manovra che si annuncia ad alto coefficiente di difficoltà, visto che nel 2024 il debito da finanziare sarà di gran lunga più elevato rispetto a quello del 2023. Secondo le previsioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) il valore dei titoli in cerca di un compratore nel 2024 raggiungerà i 480 miliardi, quasi 50 miliardi in più rispetto a quest’anno, mentre nel 2022 i collocamenti si erano fermati a quota 316 miliardi.

Insomma, la macchina del debito corre a gran velocità, come dimostrano i dati del fabbisogno del settore statale che nel 2023 arriverà a 115 miliardi (contro i 67 miliardi dell’anno scorso) per poi toccare i 135 miliardi nel 2024. La montagna da scalare diventa sempre più alta e per evitare il peggio Giorgetti deve conquistarsi sul campo la fiducia dei mercati finanziari. Sul giudizio dei grandi investitori internazionali avrà un’influenza decisiva il voto delle tre principali agenzie di rating, Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, che da qui a fine novembre daranno la loro valutazione sulla sostenibilità del debito italiano.

Risparmio sovrano

Nel frattempo, però, il governo sembra deciso a percorre anche un’altra strada. Se la Bce è in ritirata e all’estero aumenta la sfiducia sui titoli di Roma, ecco che il Tesoro si appella al risparmio nostrano.

In passato, Giorgia Meloni aveva vagheggiato il lancio di una sorta di Btp autarchico, riservato a compratori residenti nella Repubblica. Una sorta di riedizione dell’oro alla Patria di infausta memoria. Niente da fare, le regole sulla libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europea vietano questo tipo di operazioni.

Per convincere le famiglie a sottoscrivere in massa i prossimi collocamenti serviva uno sforzo supplementare di fantasia. La soluzione ipotizzata dal governo è stata messa nero su bianco nella manovra per il 2024. Nel pacchetto di misure intitolato “Famiglia e pari opportunità” illustrato dalla ministra Eugenia Roccella viene illustrato un provvedimento che esclude gli investimenti in titoli di stato dal calcolo dell’Isee, che, come noto, è il parametro di riferimento per valutare se una famiglia può avere accesso a una serie di agevolazioni nei servizi sanitari, scolastici (tasse universitarie, asili nido) e in generale al welfare.

L’Isee viene calcolato sulla base del reddito e del patrimonio, che comprende immobili, conti correnti e titoli. Se davvero diventasse legge la novità proposta da Roccella (ma i dubbi in proposito sono molti), verrebbe di fatto incentivata la disparità di trattamento tra cittadini che si trovano in condizioni economiche simili. Ricchi portafogli strapieni di Btp verrebbero di fatto azzerati agli occhi del fisco, con il risultato che anche un gran numero di famiglie agiate avrebbero accesso al welfare a condizioni di favore, mentre altri cittadini, per esempio quelli che hanno investito in immobili o in titoli stranieri, sarebbero penalizzati.

Norma iniqua

Una situazione iniqua di per sé, a maggior ragione in un paese in cui l’evasione fiscale è gigantesca e già milioni di contribuenti riescono a ottenere, a spese dello Stato, agevolazioni a cui non avrebbero diritto. Il provvedimento su Isee e Btp ha tutta l’aria di un incidente di percorso, una gaffe, già bersagliata dalle critiche di molti commentatori, che potrebbe essere corretta in fase di approvazione della legge di bilancio. Non è chiaro, tra l’altro, se anche le obbligazioni pubbliche di altri paesi Ue avrebbero lo stesso trattamento ai fini Isee di quelle nostrane. In caso contrario, Bruxelles potrebbe mettere il veto. L’estemporanea misura ipotizzata dal governo dà però un’idea di quanto i prossimi collocamenti siano fonte di preoccupazione per il Tesoro. Nei primi giorni di ottobre è stato portato a termine il collocamento della seconda edizione dei Btp valore, titoli ad alto rendimento studiati su misura per i piccoli risparmiatori. L’operazione ha portato 17 miliardi nelle casse dello Stato, una somma però inferiore rispetto ai 18 miliardi raccolti a giugno. Un segnale non proprio positivo per un governo che, in mancanza d’altro, non può fare a meno del risparmio degli italiani.

