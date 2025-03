Fra i più frequenti e rilevanti limiti del processo di definizione delle politiche economiche del nostro paese ne rientrano sicuramente due. Primo: raramente si esplicitano in modo trasparente gli obiettivi che una data misura dovrebbe contribuire a raggiungere. Secondo: anche in ragione della limitata trasparenza, non si procede a valutazioni sistematiche e metodologicamente robuste della capacità effettiva delle misure nel raggiungere gli obiettivi.

A tali limiti non sfugge la riforma che a partire dal primo gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di cittadinanza, Rdc, con l’Assegno di inclusione.

Universalismo selettivo

Come noto, tale riforma ha reso l’Italia l’unico paese all’interno dell’Unione europea in cui l’accesso al reddito minimo non si basa su un principio di “universalismo selettivo” – in base al quale tutte le famiglie con risorse insufficienti dovrebbero poter accedere a una forma di sostegno monetario, indipendentemente dalle loro caratteristiche – ma è di natura categoriale.

Per essere eleggibili all’Assegno di inclusione, infatti, in aggiunta ai requisiti monetari, patrimoniali e di residenza (questi ultimi allentati dalla riforma) e alle norme relative alla condizionalità al lavoro, bisogna far parte di un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente minore o disabile o di età non inferiore a 60 anni o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

Chi si merita l’aiuto

La riforma ha, dunque, ristretto l’accesso al reddito minimo ad alcune tipologie di nuclei familiari, sulla base dell’assunto – non scritto nella legge, ma spesso esplicitato dai suoi estensori – che i membri di questi nuclei siano gli unici meritevoli di supporto assistenziale in quanto impossibilitati (o quantomeno limitati) al lavoro a causa dei carichi familiari.

Tutti gli individui che vivono in famiglie che non rispettano i requisiti categoriali – incluse quelle in cui già si lavora ma il salario complessivo è insufficiente – sono, invece, esclusi dall’accesso al reddito minimo in quanto ritenuti “occupabili” e, dunque, non meritevoli di sostegno economico (con la parziale eccezione del temporaneo Supporto per la formazione e il lavoro, Sfl, che è condizionale alla partecipazione a una politica attiva e non è un reddito minimo).

La riforma seleziona, dunque, i potenziali percettori del reddito minimo sulla base della composizione familiare, senza tenere in alcun conto le effettive opportunità occupazionali dei componenti dei nuclei. Se l’obiettivo era incentivare la ricerca di un lavoro da parte dei beneficiari occupabili, la scelta operata dal legislatore appare quantomeno bizzarra, dato che l’effettiva occupabilità degli individui non dipende semplicemente dalla composizione familiare, ma da un insieme molto più complesso di caratteristiche individuali e familiari, oltre che, più in generale, dalle condizioni della domanda di lavoro.

Addio equità orizzontale

Criteri di inclusione basati sulla sola composizione familiare appaiono, peraltro, in contrasto con l’equità orizzontale: due individui con la stessa residenza e le stesse condizioni economiche, nonché le stesse opportunità di lavoro, sono diversamente tutelati in base a caratteristiche (quelle degli altri membri della famiglia) che non dovrebbero essere considerate rilevanti in questo contesto.

L’abbandono del principio di universalismo selettivo appare dunque una scelta molto problematica dal punto di vista dell’equità.

Per valutare se, nonostante ciò, sia almeno in parte ragionevole in un’ottica di efficienza economica è necessario indagare se i requisiti categoriali introdotti dalla riforma siano in grado di selezionare come beneficiari potenziali dell’Assegno di inclusione unicamente coloro che hanno effettive difficoltà occupazionali.

È quanto hanno fatto Aprea, Gallo e Raitano in un recente lavoro (“The Reform of the Minimum Income Scheme in Italy: Distributive Effects”, Italian Economic Journal) nel quale – facendo uso di una banca dati innovativa che registra informazioni di carattere amministrativo sull’effettiva ricezione del Reddito di cittadinanza e sulla carriera individuale – confrontano le storie lavorative dei percettori del Reddito inclusi ed esclusi dalla riforma del 2023 per verificare se la scelta di escludere alcuni individui sulla base della loro composizione familiare sia coerente con la loro presunta maggiore occupabilità.

Nello specifico, si sono selezionati gli individui beneficiari del Reddito di cittadinanza nel 2019 e si sono comparate le storie lavorative – sintetizzate dalle settimane lavorate e dalle retribuzioni percepite complessivamente nel periodo 2013-2017 – di tre gruppi di percettori distinti in base ai criteri stabiliti dalla riforma del 2023.

Ovvero: quelli eleggibili anche per l’Assegno di inclusione; quelli che rispettano i requisiti categoriali dell’Assegno di inclusione ma ne sono esclusi a causa delle modifiche delle regole della prova dei mezzi stabilite dalla riforma; quelli esclusi dall’Assegno di inclusione a causa dei nuovi requisiti categoriali.

L’Assegno di inclusione

Il principale risultato dell’analisi è che – guardando sia alle settimane lavorate che alle retribuzioni conseguite – le storie lavorative degli individui in età attiva che appartengono a famiglie incluse nell’Assegno di inclusione non presentano significative differenze rispetto a quelle di individui che vivono in nuclei che non soddisfano il requisito categoriale.

Si rileva invece che – rispetto agli individui inclusi nell’Assegno di inclusione – chi è escluso a causa dei nuovi requisiti economici in passato ha lavorato e guadagnato di più. Questo risultato non è tuttavia sorprendente se si considera che a essere esclusi dai requisiti economici sono i nuclei in cui il reddito è vicino alla soglia del means test e, nella maggior parte dei casi, la fonte di questo reddito è il lavoro: detto altrimenti, si tratta di famiglie di working poor, cioè famiglie i cui componenti, pur lavorando, guadagnano molto poco.

Dai risultati di questo studio si deduce, quindi, che, considerando le settimane lavorate e i redditi da lavoro nel periodo precedente all’introduzione del reddito minimo in Italia come un’adeguata proxy dell’occupabilità degli individui, l’idea che gli individui che vivono in famiglie escluse dai requisiti categoriali siano in realtà più occupabili di quelli appartenenti a famiglie protette dalla riforma non appare supportata dall’evidenza empirica.

Tuttavia, è necessario un caveat. La mancanza di differenze nelle storie lavorative non implica che lavorare non sia più gravoso per chi appartiene alle famiglie “protette” dall’Assegno di Inclusione (ovvero, quelle con minori, anziani o disabili) e che, quindi, il loro benessere soggettivo non sia inferiore.

Criteri iniqui e inefficienti

Tuttavia, l’enfasi della riforma non era sul benessere dei lavoratori, ma sulle effettive possibilità di occupazione, ed è questo che viene colto dal lavoro qui richiamato.

Possiamo, dunque, concludere sottolineando come la scelta di escludere alcune famiglie dall’Assegno di inclusione in base alle caratteristiche dei membri della famiglia non appaia motivata dalle effettive maggiori possibilità di occupazione degli individui in età attiva che vivono in queste famiglie. In altre parole, appare priva di fondamento l’idea che sembra avere ispirato la riforma, e cioè che si possano distinguere gli individui occupabili da quelli che necessitano di tutela e non sono occupabili.

Di conseguenza, i criteri adottati per definire l’accesso al sostegno economico appaiono, oltre che iniqui, anche inefficienti rispetto all’obiettivo di assegnare risorse solo a chi non è occupabile. Per questo è urgente modificarli, tornando a principi di universalismo selettivo.

A risultati simili arriva anche l’Istat che, nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024, dice che l’indice di Gini, che misura la diseguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25 a 30,40 per cento. E conferma che a pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione, che ha prodotto un impatto negativo sulle famiglie più povere.

© Riproduzione riservata